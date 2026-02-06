台北燈節引進陸IP遭質疑 蔣萬安：綠營缺文化自信

台北市長蔣萬安宣布台北燈節首度與「泡泡瑪特」合作，遭台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是缺乏文化自信。對此，蔣萬安今（6）日出席與里長有約活動受訪時反擊表示，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

大陸國台辦發言人陳斌華5日對此回應表示，兩岸同胞同文同種，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常。他批評民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們逢中必反的扭曲心理和虛弱本質。

台北燈節將與泡泡瑪特合作。（圖／北市府觀傳局）

針對外界認為「泡泡瑪特」違背傳統、去中化或是不符節慶精神的看法，蔣萬安回應，這次台北燈節規畫雙展區、雙IP，不只泡泡瑪特，還包括變形金剛，這些國際大IP來台，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。他強調，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。

