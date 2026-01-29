台北燈節新IP「泡泡瑪特」正式亮相 6款超紅角色嗨翻西門

台北市長蔣萬安29日揭曉2026台北燈節西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色，打造全新潮流燈區。（徐佑昇攝）

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為最大策展亮點，日前北市府先公布花博展區為「變形金剛」主題，台北市長蔣萬安29日揭曉西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色，打造全新潮流燈區。蔣萬安強調，此次合作讓燈節走進日常生活場域，也串聯西門商圈，帶動夜間人潮與消費動能，展現台北燈節持續年輕化、國際化的城市魅力。

台北市長蔣萬安29日揭曉2026台北燈節西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色，打造全新潮流燈區。（徐佑昇攝）

蔣萬安表示，台北燈節已走過逾20個年頭，不僅是台北市民每年期盼的盛事，更是許多海內外旅客指定參與的年度活動。他強調，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。

蔣萬安指出，今年市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，以多元主題展現台北的包容與創意魅力。透過雙展區的串聯，將使燈節規模更為擴大，預期將帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益，他預期今年燈節人潮將無可限量，有望超越以往記錄。

蔣萬安今日揭曉西門展區將與「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hirono小野以及Labubu等6個高人氣角色，相信能創造巨大吸引力。

蔣萬安笑說，為了熟悉這些角色，昨晚還特地請家中的「大寶」為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區「朝聖」。

蔣萬安強調，今年燈節更設有友好城市及學生作品展區，促進國際交流；此外，適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）更首次在燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼。

北市觀傳局長余祥指出，西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶，燈組將沿城市軸線串聯，民眾可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的6大角色燈光作品，體驗不同於傳統燈節的都會型燈節氛圍。

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日展出，每日亮燈時間為晚間5時至10時。除西門展區外，位於花博公園圓山園區的花博展區亦同步展出變形金剛大型主題燈組等，呈現截然不同的視覺風格，更多資訊可至台北燈節官網查詢。

