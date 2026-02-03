台北燈節用泡泡瑪特遭綠委狂酸 黃揚明：推薦蔣萬安明年用「萊爾校長」

日前台北市長蔣萬安揭曉今年的台北燈節活動，首度攜手合作泡泡瑪特，結果不但被青鳥狂罵，民進黨立委林楚茵也質疑，台灣也有很多優秀創作者，為何得要選大陸品牌？對此，資深媒體人黃揚明認為，明年建議蔣市長選擇「萊爾校長」當主燈，不少網友看完全笑翻了。

8米高Baby Molly2月26日起點亮西門町。（圖／台北市政府提供）

台北市政府觀光傳播局在上月29日揭曉西門展區與泡泡瑪特合作內容，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等六個高人氣角色，結合西門町街頭文化與潮流藝術，讓台北西區夜晚化身流行、藝術與光影共構的城市舞台。

蔣萬安笑稱，為了熟悉這些角色，還特地請家中的大寶為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區朝聖。蔣萬安表示，這次與國際最潮的品牌「泡泡瑪特」合作，相信能創造巨大吸引力，為台北燈節注入創意，帶給民眾新鮮的感受。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

林楚茵質疑，「泡泡瑪特」創辦人是中共政協委員，肩負「文化輸出統戰」任務，事後還被查出，玩具遭檢驗甲醛超標，對健康有風險，明明台灣在地有這麼多的優秀創作者、在地IP，為何一定要選大陸品牌才能辦燈節？

對此，黃揚明2日在臉書發文，「民進黨立委認為，台北燈節主燈應用台灣的IP，我覺得這建議很好。明年建議蔣市長選擇『萊爾校長』當主燈」。

有網友自製萊爾校長造型主燈。（圖／黃揚明臉書留言區）

貼文一出，不少網友紛紛在底下留言表達看法；「這個建議非常OK」、「這絕對是台灣本土IP，家喻戶曉」、「可以請真人來點燈，台北市政府再問Netflix要不要來直播嗎」、「這樣做我保證蔣萬安很快就去土城」、「雞哥，我很擔心你的安危啊」、「那基隆的中元祭可以先試試嗎？」

