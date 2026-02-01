台北燈節竟用中國IP？林楚茵曝：背後就是中共政協

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(2/1)表示，台北市長蔣萬安在台北燈節安排泡泡瑪特進駐，但其創辦人王寧不僅是中共政協委員，負責文化輸出統戰，連玩具都有甲醛超標的風險，當艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）爬101讓世界看見台灣，蔣卻在幫中國品牌打廣告，台灣有這麼多優秀在地創作者，一定要選中國品牌才能辦燈節？

2026台北燈節將於2/25起登場，北市府今年將採雙展區模式，將活動地點設置於西門町燈區及花博燈區，其中也安排中國潮玩品牌泡泡瑪特作為展區IP進駐，引發各界討論。

林楚茵指出，當自由攀岩好手Alex徒手攀爬台北 101，讓全世界看見台灣，蔣萬安卻在「自廢武功」，在台北燈節用公帑幫中國品牌打廣告。

林楚茵說，泡泡瑪特創辦人王寧是「中共政協委員」，肩負中共「文化輸出統戰」任務，連玩具都被爆甲醛超標有健康風險，台灣這麼多優秀的在地創作者、在地IP，一定要選中國品牌才能辦燈節？

林楚茵表示，國民黨幫蔣萬安護航就護航，不敢正面回應，又要扯民進黨到底是多心虛？民進黨遇到問題立刻澄清、立刻改善；國民黨遇到問題是造謠抹黑、死不認錯，誰才是真雙標一目了然。

