台北燈節聯名變形金剛 柯博文小提燈3／1起12地點發放

台北燈節變形金剛「柯博文」小提燈，可於3月1日至2日下午2時的指定12個地點領取。（台北市觀傳局提供／孫敬台北傳真）

「2026台北燈節」首度攜手全球知名IP「變形金剛」，將於3月1日至3月3日於花博展區與西門展區，限量發放「柯博文」小提燈，3月1日至2日北市12行政區指定地點也將同步開放領取。觀傳局指出，小提燈LED燈採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。

柯博文小提燈花博領取地點為入口花牆服務台。（台北市觀傳局提供／孫敬台北傳真）

柯博文小提燈西門領取地點為中山堂廣場2號服務台。（台北市觀傳局提供／孫敬台北傳真）

台北燈節自2月25日持續舉辦至3月15日，燈節期間3月1日至3月3日為期3天，限量變形金剛柯博文小提燈，花博領取地點為入口花牆服務台，西門展區則在中山堂廣場2號服務台，每人限領1盞，發完為止。

廣告 廣告

北市12行政區則於3月1日至2日下午2時發放，地點涵蓋大安森林公園8號出入口、內湖公民會館、士林區行政中心、文山區行政中心前廣場、北投慈后宮、中山區行政中心、信義區行政中心南側大門、松山區行政中心、剝皮寮歷史街區、中正紀念堂大孝門旁（鄰近愛國東路）、大同區行政中心及南港車站CityLink廣場。

小提燈LED燈電池回收懶人包。（台北市觀傳局提供／孫敬台北傳真）

觀傳局說明，小提燈LED燈採用可拆卸鈕扣型電池，若不使用於提燈，可重複用於耳溫槍或遙控器等家用電子設備，電力用罄的廢電池可送至資源回收車、超商或藥妝店等回收點。

更多中時新聞網報導

羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強

翁立友結婚3年寵妻「安太座比安太歲好」

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」