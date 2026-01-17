台北燈節聯名「變形金鋼」 蔣萬安開箱「柯博文」小提燈

台北市 / 綜合報導

今年台北燈節將在2月25到3月15日在西門町以及花博同步展出，其中花博園區，與變形金剛聯名，台北市長蔣萬安也在社群上開箱「柯博文小提燈」。

可以看到蔣萬安他親手一一拆解小提燈紙零件，利用直尺壓平凹折處，再依續組裝，完成酷炫的成品。至於大家要如何得到這個小提燈呢，觀傳局預計將在3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，3月1日至3月2日也會在各行政區同步發放，不過相關發放細節還在規劃中。

