台北燈節花博主燈曝光 變形金剛創意登場





農曆春節腳步越來越近，眾所期待的2026台北燈節也即將登場。今年首度推出「雙展區、雙IP」的策展方式，在花博園區內首先曝光的主燈，則是台北市政府首次與電影IP合作的「變形金剛柯博文」，預料將掀起一波參觀熱潮。

台北市觀光傳播局長余祥、產業發展局長陳俊安與貴賓們，共同拉下手中的緞帶打開禮物盒，一座10公尺等比例高的「變形金剛柯博文」，就出現在大家眼前。2026台北燈節花博主燈搶先公布，咦？奇怪！今年不是馬年嗎？怎麼主燈卻是電影IP？

2026台北燈節將在2月25日到3月15日盛大登場，今年首度推出「雙展區、雙IP」的策展模式，展區分別設在花博展區與西門商圈。首場記者會先公布首次與電影合作的變形金剛主題燈區，充滿著科技感。

除了主燈，每年最受親子族群期待的小提燈，也以變形金剛主角柯博文進行設計。今年將發送10萬個，將於在3月1日至3日，在2個展區以及12個行政區同步發放，預料屆時也掀起一波收藏熱潮，也為今年台北燈會帶來滿滿的新意和話題。

