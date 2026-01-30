台北燈節西門展區攜手泡泡瑪特六大人氣IP登場 Baby Molly8米高主燈亮相

台北燈節今年首創「雙IP、雙展區」，臺北市政府觀光傳播局29日再度揭曉西門展區攜手全球高人氣潮流品牌「泡泡瑪特（POP MART）」合作推出6個人氣IP的燈組，結合西門町街頭文化與潮流藝術，讓臺北西區夜晚化身流行、藝術與光影共構的城市舞臺。

臺北市長蔣萬安表示，台北燈節期盼在大家耳熟能詳的活動品牌中注入創意，帶給民眾新鮮的感受。這次西門展區與國際最潮的品牌「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等六個高人氣角色，相信能創造巨大吸引力。蔣萬安市長笑稱，為了熟悉這些角色，還特地請家中的大寶為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區朝聖。

廣告 廣告

觀傳局長余祥進一步介紹，此次台北燈節是以泡泡瑪特六個人氣IP最新的馬年造型為主軸，打造五座IP燈組，不僅結合西門町周邊的街景燈飾與夜間光影設計，更融入多處臺北代表性地標，透過與高人氣IP合作希望吸引更多人潮，創造觀光產值。

觀傳局指出，台北燈節一直以來都是臺北重要的國際型活動，今年首度攜手泡泡瑪特，希望吸引更多年輕世代與國際旅客走進台北燈節，一同感受臺北夜間文化的獨特魅力與創新能量。西門町是臺北最熱門的觀光景點，此次將泡泡瑪特角色融入臺北城市街景，讓台北燈節走進日常生活中，也讓大家來到西門町，不只有好吃、好玩、好買，還有非常可愛的燈組可以拍照打卡。

此次西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段一帶，燈組將沿城市軸線串聯，民眾可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

「2026台北燈節」西門展區將於2月26日開展，至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時。邀請市民朋友與全球旅客於燈節期間走進臺北街頭，白天探索城市、夜晚賞燈拍照。