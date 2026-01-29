台北燈節西門町展區攜手泡泡瑪特 6組IP超萌現身

台北市長蔣萬安宣布，台北燈節西門町展區與全球高人氣潮流IP「泡泡瑪特(POP MART)」合作，推出6組IP，主燈是8公尺高「Baby Molly」。(記者叢昌瑾攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北燈節2月25日到3月15日展出，今年以「雙IP、雙展區」打造新模式，台北市觀傳局日前公布，花博展區攜手國際IP「變形金剛」，台北市長蔣萬安今(29)日宣布，西門町展區與全球高人氣潮流IP「泡泡瑪特(POP MART)」合作共推出6組IP，主燈是8公尺高「Baby Molly」。蔣萬安說，預計會帶來不少觀光人潮，「二寶跟三寶一定會吵著要我帶隊前往兩大展區朝聖。」

台北燈節舉辦第29週年，今年以雙展區模式舉辦，花博展區推出「變形金剛」，西門展區則是與潮流品牌「泡泡瑪特」合作，蔣萬安說，雙展區的串聯將使燈節規模更為擴大，預期將帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益，預期今年的燈節人潮將無可限量，有望超越以往記錄。

蔣萬安也說，今年燈節展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色。為了熟悉這些角色，昨晚還特地請家中的大寶幫自己惡補，預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區遊玩。

觀傳局長余祥說明，今年適逢馬年，泡泡瑪特合作的IP都有與「馬」的意象結合，主燈是「Baby Molly」高達8公尺；星星人燈組則是青花瓷的造成，座落在西門捷運站6號出口上方，與在地地景完整結合，希望民眾一出站就可以看到燈組；Labubu則是結合樂園概念，呈現歡樂氛圍；Hiruno小野則是透過竹林打造寧靜的氛圍。余祥也介紹，Dimoo和Skullpanda組成雙面燈組，融入台北城市的地景兒童樂園的摩天輪、大湖公園的橋、北藝中心、貓纜等景點。

觀傳局說，西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶，燈組將沿城市軸線串聯，民眾可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

此外，台北燈節也兼具國際交流平台功能，今年將設有友好城市及學生作品展區，且適逢美國建國250週年，美國在台協會(AIT)首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼，精彩可期。

今年適逢馬年，泡泡瑪特合作的IP都有與「馬」的意象結合，主燈是「Baby Molly」高達8公尺。(記者孫唯容攝)

星星人燈組則是青花瓷的造成，座落在西門捷運站6號出口上方，與在地地景完整結合。(記者孫唯容攝)

2026台北燈節宣傳記者會。(記者叢昌瑾攝)

