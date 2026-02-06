台北燈節跟「泡泡瑪特」合作遭綠營批評 蔣萬安酸：民進黨的叔叔、阿姨很沒自信

台北市 / 林李翰 綜合報導

台北市長蔣萬安29日出席2026台北燈節宣傳記者會，宣布今年以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，其中，西門展區將跟「泡泡瑪特」合作，不料卻遭到綠營批評把主角留給「中國品牌」。對此，台北市長蔣萬安今（6）日表示，台灣年輕人非常有文化自信，民進黨的叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。

今年台北燈節展區之一與大陸品牌「泡泡瑪特」合作，遭民進黨批評，台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、缺乏文化自信。

蔣萬安回應，台灣的年輕人非常有文化自信，並酸「民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信」，而且應該要跟台灣年輕人看齊。強調這次台北燈節規劃雙展區雙IP，不只「泡泡瑪特」還包含變形金剛，這些國際大IP來不僅讓台北走進世界也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

