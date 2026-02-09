台北燈節雙展區×雙IP 點亮夜空

迎接新春，最具年節氛圍的城市盛事「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日熱鬧登場。今年首度以「雙展區、雙IP」策展概念，於市中心同步打造「花博」與「西門」雙展區，與2大國際潮流IP合作主燈，花博展區與變形金剛合作，西門展區則由泡泡瑪特授權6大IP，還有許多藝術燈組、精彩豐富的舞台節目及主題活動，邀請國內外遊客走進台北燈節雙展區，感受台北夜晚的光影魅力與節慶氣氛。

2026台北燈節「西門展區」攜手國際潮流品牌泡泡瑪特（POP MART），集結Baby Molly、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野與星星人6大人氣IP，以全新「馬年限定造型」亮相。燈組設計巧妙融合西門町街景、城市夜色與台北代表性地標如貓空纜車、台北表演藝術中心等，打造專屬於台北的有趣潮流燈節風貌。其中，高達8公尺的Baby Molly主燈將成為展區焦點，燈節期間並規畫定時燈光展演，預期吸引大量民眾來拍照與泡泡瑪特打卡歡度新年。

廣告 廣告

「花博展區」則由世界知名的變形金剛IP燈組與大家見面，以「科技、創意、未來感」為設計核心概念，結合大家熟悉的角色：博派領袖柯博文、戰友大黃蜂，以及對手密卡登，打造大型立體燈組與光影展演。透過變形金剛的機械線條與燈光效果，呈現力量與希望的意象，也象徵台北這座城市不斷進化、持續前進的精神。

今年台北燈節將在2月25日至3月15日開展，雙展區亮燈時間為每日下午5時至晚間10時，另為滿足不同族群需求，台北市觀傳局推出20條「台北順遊」主題路線，涵蓋1日、2日及3日遊程，適合親子家庭、情侶、好友及自由行旅客彈性安排。無論是輕旅行、親子出遊，或深度探索台北日夜多元風貌，都能在燈節期間一次滿足。

誠摯邀請國內外旅客把握過年燈節時光，走進台北街區，在絢麗燈組、歷史人文與城市夜景交織下，留下專屬於自己的新年回憶。更多活動資訊、順遊行程與旅宿優惠，請至台北燈節官方網站（https://2026lanternfestival.travel.taipei/index）或台北旅遊網查詢。