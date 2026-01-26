台北燈節雙展區 20條遊程玩翻

台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，台北市觀傳局推出20條主題遊程，建議遊程安排2天或3天深度旅遊，白天四處走走，晚上前往西門町、圓山花博公園看花燈。圖為士林官邸鬱金香。（本報資料照片）

迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。

觀傳局長余祥昨推薦參加燈節活動的旅客，搭乘高鐵或台鐵抵達台北後，轉乘捷運即能輕鬆展開20條主題旅遊行程。今年燈節將首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，花博展區將攜手全球知名IP「變形金剛TRANSFORMERS」，亮燈時間從2月25日至3月15日每日下午5時至晚上10時，將於3月1日至3月3日在燈節展區及各行政區，限量發放10萬盞柯博文小提燈。

余祥指出，遊客白天可走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情，或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍，亦可規畫陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色，夜晚再搭捷運前往西門或花博展區賞燈，完成一趟精彩、動靜皆宜的台北小旅行。

他說，想要深度體驗的旅客可安排2天或3天旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、臺灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（展期2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（展期3月6日至4月6日），網羅人文、自然和花卉景觀。

此外，觀傳局攜手64家在地旅宿業者於燈節期間祭出住宿折扣、延後退房等專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓中南部的旅客能輕鬆直達台北，更多遊程、合作旅宿名單及相關活動資訊，可至「2026台北燈節」官方網站查詢。