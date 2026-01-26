台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。
觀傳局長余祥昨推薦參加燈節活動的旅客，搭乘高鐵或台鐵抵達台北後，轉乘捷運即能輕鬆展開20條主題旅遊行程。今年燈節將首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，花博展區將攜手全球知名IP「變形金剛TRANSFORMERS」，亮燈時間從2月25日至3月15日每日下午5時至晚上10時，將於3月1日至3月3日在燈節展區及各行政區，限量發放10萬盞柯博文小提燈。
余祥指出，遊客白天可走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情，或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍，亦可規畫陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色，夜晚再搭捷運前往西門或花博展區賞燈，完成一趟精彩、動靜皆宜的台北小旅行。
他說，想要深度體驗的旅客可安排2天或3天旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、臺灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（展期2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（展期3月6日至4月6日），網羅人文、自然和花卉景觀。
此外，觀傳局攜手64家在地旅宿業者於燈節期間祭出住宿折扣、延後退房等專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓中南部的旅客能輕鬆直達台北，更多遊程、合作旅宿名單及相關活動資訊，可至「2026台北燈節」官方網站查詢。
其他人也在看
大雪突襲北海道 旅客長時間受困、公共運輸大亂
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導今年寒流持續時間長，冬季感受強，北海道出現暴雪，嚴重衝擊交通。北海道新千歲機場與札幌間交通幾乎癱瘓，JR列車停駛，高...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 10則留言
包膜、上鎖其實更危險！ 旅遊達人搭機千次經驗談：最好攜帶樸素行李箱
出國旅遊通常是搭飛機，但如果在機場就遇到鳥事，可能會影響整趟行程的心情。英國旅遊達人湯普森近日接受媒體訪問，就分享他去過一百多個國家機場的心得。他建議最好提早3個小時到機場，使用樸素的行李箱，也不要包膜上鎖，另外可攜身帶1公升水壼，通過安檢就裝滿。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
北海道暴雪創紀錄！逾7千人困新千歲機場「交通完全癱瘓」 台旅客卡電車上13小時超崩潰
不少人會在冬季前往北海道賞雪，不料近日逢入冬以來最強寒流，暴雪重創交通，25日往返新千歲機場與札幌市區間的交通全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，不少人無奈直呼「人到了卻玩不了」。其中，許多台灣旅客也紛紛在社群平台 Threads 分享自身遭遇，有人被困在JR列車上長達13小時，也有人為了搭上計程車或JR列車徹夜排隊，種種狀況讓人不忍直視。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
北海道大雪交通亂 旅客被迫新千歲機場過夜
[NOWnews今日新聞]日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 1則留言
誰說觀光只看人頭？台灣旅遊產值大爆發 「這國人」來台平均豪砸8萬
台灣國際觀光表現正悄悄超進化！現在評估觀光好不好，已經不流行只數「有多少人入境」，而是要看「旅客口袋掏出多少錢」。最新數據顯示，台灣正對齊全球旅遊新浪潮，外國觀光客來台不只待得更久，整趟行程的花費更是大幅飆升，顯示台灣旅遊正從「打卡過境」轉向「深度消費」！(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10則留言
冬日限定美景！桃園落羽松繽紛轉紅 拍照打卡把握時機
不用出國，也可就近賞盡美景！在近幾波寒流助陣下，桃園市境的落羽松已由黃轉紅進入一年中最美時節，包括八德霄裡大池、楊梅高新街210巷對面的鄉間農地、中壢過嶺森林公園、大溪月眉濕地，仍可見到落羽松繽紛美景。不過，近日偶有局部大雨，部分景點的落羽松開始掉葉，想拍此一冬日限定美景的民眾最好把握農曆春節前造訪自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
出國旅遊注意！華航超額行李費漲30美元、超大尺寸翻倍計費
旅客要注意了！華航從今（26）天起調整多項行李相關費用，包括超額行李費、預購額外託運行李費，還有超大尺寸行李費。其中，超額行李費每件最高調漲30美元，約台幣942元，而超大尺寸行李費則是全面調整為原本台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
嘉義山區萬壽菊與炮仗花牆令人驚艷 成櫻花季另類嬌點
嘉義大阿里山地區的河津櫻與山櫻盛開中，宣示嘉義櫻花季亮麗登場，而在竹崎鄉中和村石棹與梅山鄉太和村樟樹湖分別有壯觀的炮仗花牆與萬壽菊花牆。橘紅色的耀眼炮仗花形成橘色花瀑，與一旁的綠色咖啡樹構成美不勝收的畫面；金黃色的萬壽菊爆開令人目不暇給，在青翠的茶園中相當醒目，遊客笑說都比櫻花還搶眼。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
36公頃花海迎新春 南庄慢城2月化身賞花天堂
苗栗縣南庄鄉為國際慢城，是知名景區，南庄鄉農會為迎接農曆春節，與鄉內青農合作，於苗20線沿途種植向日葵、波斯菊、油菜花等綠肥植物，總面積達36公頃。鄉農會表示，花田陸續綻放，預計2月起盛開，花期到2月底，歡迎遊客慢遊享受南庄之美。南庄鄉農會表示，36公頃的花田，以向日葵為主力，栽種面積有22公頃，金自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 15 小時前 ・ 24則留言
亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前3名
[NOWnews今日新聞]旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷位居前2名，第3名則是台北，這也是台灣的城市首度躋身前3名。根據旅遊業者Agoda調查顯示，根據平台農曆新年（2月14日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
引進高空氦氣球 薰衣草森林：南投九九峰園區3/9試營運
值得一提的是，南投九九峰園區規劃自法國引進，台灣唯一氦氣球高空體驗作為園區亮點之一，與巴黎奧運同款型的Aerophile超輕型氦氣球，繫留高度最高可達300公尺，讓旅人能以不同視角感受世界級九九峰地景樣貌。還有北海道知名獨立咖啡MORIHICO. 森彥咖啡也將在此開設首家海外店。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
嘉義紫色山城3月紫藤花季即將登場 邀民眾體驗山城慢旅
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞台灣好報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
〈中華旅遊〉馬祖南北竿、藍眼淚生態遊
記者林怡孜∕台南報導 結合戰地歷史、生態秘境與季節限定奇景，中華旅行社於一一五年六月…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
飛韓國注意！「5家航空」新制上路，今起機上全面「禁用行動電源」
南韓多家航空公司同步升級飛安規定。包含大韓航空、韓亞航空等5家航空，26日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，國際航線也一體適用造咖 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
BMW全新豪華車款進駐晶華與晶英！「晶采自駕遊」入住即可體驗頂級駕乘樂趣。
晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6,999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇.....自由行的旅遊模式持續升溫，如何提供優質的交通自主性與具有特色的在地體驗遊程成為旅宿業勝出的關鍵。晶華國際酒店集團2026年再度攜手BMW總代理汎德，整合頂級住宿資源與德系豪華車款體驗，於台北晶華、北投晶泉丰旅、蘭城晶英、太魯閣晶英以及台南晶英推出「晶采自駕遊」住房專案，每房 6,999 元起，即可於入住期間免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，集團期望透過跨界合作模式，回應旅人對於高品質移動與彈性行程規畫的需求，進一步提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。台北晶華酒店結合都會行旅與頂級駕馭體驗，推出「BMW 都會馳行」住房專案，每房每晚9,764元+15.5%起，入住期間可體驗BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅，並享翌日栢麗廳雙人早餐，完成試乘問券另贈沐蘭SPACARLINK鏈車網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
起飛前又折返！立榮馬公往高雄航班異常 旅客不滿
去年底才因班機起飛前空調異常，造成客艙內煙霧瀰漫，引發旅客不適，折返檢修換班機的立榮航空，今（26）日再傳有班機從機坪後推到滑行道後，又出現燈號異常，以致又原機折返航廈檢修，耽誤旅客行程，引發抱怨。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言