台北燈節雙IP 泡泡瑪特潮翻西門

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為最大策展亮點，台北市長蔣萬安29日出席記者會公布西門展區IP，打造全新型態的潮流燈區。此次合作將讓燈節走進日常生活場域，也串聯西門商圈，帶動夜間人潮與消費動能，展現台北燈節持續年輕化、國際化的城市魅力。（鄧博仁攝）

2026台北燈節以「雙展區、雙IP」為策展亮點，日前市府先公布花博展區為「變形金剛」主題，市長蔣萬安29日正式揭曉西門展區主題為國際知名IP「泡泡瑪特」，展出LABUBU、SKULLPANDA等6個高人氣角色，打造全新潮流燈區。蔣萬安強調，此次合作讓燈節走進日常生活場域，也串聯西門商圈，帶動夜間人潮與消費動能，展現台北燈節持續年輕化、國際化的城市魅力。

蔣萬安昨日揭曉台北燈節西門展區將與「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等角色。他表示，台北燈節已走過逾20個年頭，不僅是市民每年期盼的盛事，更是許多海內外旅客指定參與的年度活動。

廣告 廣告

蔣萬安指出，他上任以來就不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客；今年市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式；透過雙展區的串聯使燈節規模更為擴大，並帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益，燈節人潮有望超越以往紀錄。

蔣萬安笑說，為了熟悉「泡泡瑪特」的角色，還特地請家中的「大寶」幫他惡補一番，也期待2月25日燈節開幕後，家中的「二寶」、「三寶」會吵著要他帶隊前往兩大展區「朝聖」。

今年燈節還設有友好城市及學生作品展區，促進國際交流；適逢美國建國250周年，美國在台協會（AIT）首次在燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼。

觀傳局長余祥表示，西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段及中山堂廣場一帶，燈組將沿城市軸線串聯，可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的6大角色燈光作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。

觀傳局指出，「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日展出，每日亮燈時間為下午5時至晚間10時；除西門展區外，位於花博公園圓山園區的花博展區會同步展出變形金剛大型主題燈組，呈現截然不同的視覺風格。