台北燈節雙IP 熊讚變身12區隊長

今年「2026台北燈節」首度以「雙展區、雙IP」概念策展，花博展區以「變形金剛」為主題，西門展區則是風靡全球的「泡泡瑪特」。台北市觀傳局長余祥7日宣布，將首度推出「台北隊熊讚」12行政區燈組，於花博展區集結亮相，超可愛的台北市吉祥物熊讚換上結合台北12行政區的在地特色造型，為這座國際旅遊城市完美代言。

今年的台北燈節將於2月25日至3月15日展出，每日亮燈時間為下午5時至晚間10時，位於花博公園圓山園區的花博展區將展出變形金剛大型主題燈組；西門展區則與「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等角色，呈現截然不同的視覺風格。

余祥昨宣布另一亮點，今年首度推出「台北隊熊讚」12行政區燈組，於花博展區集結亮相，熊讚將換上結合台北12行政區的在地特色造型。

余祥說，比如中山區的熊讚穿著潮流秋冬服裝，手拿悠遊卡，展現搭捷運漫遊中山商圈、心中山線形公園等景點，符合中山區的商業與文青氛圍；北投區的熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情，彷彿真的感受到了北投溫泉帶來的放鬆與暖意。

余祥表示，「台北隊熊讚」象徵每個行政區都是台北隊不可或缺的一員，每隻熊讚造型都巧妙融入各區特色，為台北這座國際旅遊城市完美代言，不僅增添賞燈趣味，也讓來到燈節的國外遊客能一次飽覽台北的多元風貌。