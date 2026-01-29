台北燈節首創雙IP！泡泡瑪特進駐西門町 蔣萬安笑喊帶孩子朝聖

台北燈節今年攜手泡泡瑪特合作，圖為星星人。 圖：台北市觀傳局 / 提供

2026台北燈節預計於2月25日至3月15日登場，今年採「雙展區、雙IP」的創新模式舉行，日前公布花博展區攜手國際IP「變形金剛」，北市觀光傳播局今（29日）再揭曉，西門展區攜手國際潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，推6個IP主題燈組。台北市長蔣萬安笑說，屆時二寶、三寶一定會吵著要他帶隊前往朝聖。

蔣萬安致詞指出，台北燈節已走過超過20個年頭，不僅是市民，更是許多海內外旅客指定參與的年度盛會，對台北燈節充滿回憶。自他上任後，不斷思考如何突破，吸引更多國際旅客來，今年市府團隊大膽創新，推出雙展區、雙IP模式，從花博、西門町兩大展區，不同展區、不同主題展現台北的多元、包容與充滿創意的城市魅力。

蔣萬安表示，雙展區的串聯，讓今年台北燈節規模更為擴大，帶動周邊商圈經濟，及全面提升人潮、觀光效益。此外，今年展區的主IP，相信人潮、旅客將無可限量，可望超越過去紀錄。

蔣萬安說，今天公布西門展區主題，攜手國際最潮IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、Dimoo、SKULLPANDA、星星人、Hiruno小野及Labubu等6個超高人氣角色。蔣萬安笑稱，他會記得這麼清楚，是因昨天還特地請大寶教他如何認這6個角色，並預期今年燈節開幕後，二寶、三寶也會吵著要他帶隊到兩大展區朝聖，且不止一次。

蔣萬安指出，西門町不僅是台北最具指標且最熱門景點，代表著充滿青春、活力的場域，也有很多美食、好逛的店家，誠摯邀大家來逛花燈、吃美食，感受台北在地特色。此外，台北燈節也是兼具國際交流平臺功能，今年將設有友好城市及學生作品展區。值得一提的是，適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼，精彩可期。

觀傳局表示，今年台北燈節預計2月25日至3月15日展出，每日亮燈時間為17時至22時。除西門展區外，位於花博公園圓山園區的花博展區亦同步展出變形金剛大型主題燈組等，呈現截然不同的視覺風格。

台北燈節今年攜手泡泡瑪特合作，圖為Baby Molly。 圖：台北市觀傳局 / 提供

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝