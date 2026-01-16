台北燈節首推雙展區 花博主燈變形金剛曝光

台北市觀光傳播局十六日舉行「二○二六台北燈節」首場記者會，宣布今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於二月二十五日至三月十五日登場。

北市觀傳局長余祥表示，今年燈節最受矚目IP聯名亮點，就是花博展區攜手全球知名IP《變形金剛TRANSFORMERS》，打造前所未見主題燈組與光影展演，記者會搶先曝光十公尺高柯博文主燈。

此外，昨（十六）日也同步公布備受親子族群期待的小提燈。北市觀傳局指出，台北燈節小提燈結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，小提燈將於三月一日至三日在西門展區及花博展區限量發放，三月一日至二日於各行政區同步發放。

北市觀傳局指出，二○二六台北燈節活動期間為二月二十五日至三月十五日，每日亮燈時間為下午五點至晚間十點，除了IP主題燈組之外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站，聯外交通十分便利，步行即可抵達燈節展區。