台北燈節首推「雙展區、雙IP」 變形金剛主燈曝光

台北市16日公布「2026台北燈節」將首度推出「雙展區、雙IP」，橫跨西門展區與花博展區，花博展區將攜手全球知名IP「變形金剛 TRANSFORMERS」。（張珈瑄攝）

另也將於3月1日至3月3日，在燈節展區及各行政區限量發放10萬盞柯博文小提燈。（張珈瑄攝）

「2026台北燈節」將首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，花博展區將攜手全球知名IP「變形金剛 TRANSFORMERS」。北市觀傳局長余祥表示，用科技、創新、未來感展現台北的科技動能，也象徵輝達進駐北士科，亮燈時間從2月25日至3月15日，每日下午5時至晚上10時，為台北夜晚注入震撼的科幻能量；另也將於3月1日至3月3日，在燈節展區及各行政區限量發放10萬盞柯博文小提燈。

余祥指出，今年台北燈節規畫西門與花博雙展區，台北燈節一直希望能有創新元素，加上現在活動跟大型IP結合已成為趨勢， 所以花博展區以國際IP「變形金剛｣為主題，希望結合科技跟未來感，此次合作也是「變形金剛｣ 首次於台灣大型主題燈節正式授權燈組設計，結合眾多藝術家作品共同佈展，希望帶來不一樣的體驗，另在西門展區也會有國際型IP，請大家敬請期待。

余祥介紹，主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，3大經典角色齊聚花博，其中柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為這次燈節最具話題性的焦點之一。

余祥說，在交通規畫上，西門跟花博展區因為都鄰近捷運站，所以交通非常方便，不過因應大量人潮也會事前做出規畫跟準備；目前展區開燈時間到晚上10時，大家賞燈完後也可以到其他周邊商圈逛逛，或是在花博園區內繼續消費或參與相關活動，不過也有研議在假日將開燈時間延長，若有相關消息會再公布。

花博展區中「星樹之門」的作者徐志銘分享，設計時要解決光害問題，作品後方是一大片樹林，將其規畫做出光影漩渦的效果，把台北意象放在作品中，樹林中還有一個綠色隧道，將用50多顆投影燈串成流動的光環境。

北市觀傳局長余祥表示，用科技、創新、未來感展現台北的科技動能，也象徵輝達進駐北士科。（張珈瑄攝）

此外，觀傳局也公布2026台北燈節小提燈，將結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，小提燈共有10萬盞，將於燈節期間3月1日至3月3日，在西門展區及花博展區限量發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放。

