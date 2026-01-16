台北燈節「柯博文主燈」搶先曝光！ 變形金剛小提燈領取時間曝

2026台北燈節將在2月25日至3月15日於西門與花博兩展區登場，北市府今（16）天公布，IP聯名將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，更搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，和亮相大小朋友最愛的「變形金剛小提燈」，而小提燈將於3月1日至3日在展區限量發放。

2026台北燈節首度採取「雙展區、雙IP」模式，規劃西門與花博雙展區，花博展區以《變形金剛》為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展。主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。

其中，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為本屆燈節最具話題性的焦點之一。

此外，北市府觀傳局也同步公布備受親子族群期待的小提燈。結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，將於燈節期間限量發送。

變形金剛小提燈曝光。圖／台北市觀傳局提供

小提燈將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放，後續將另行公布發放地點、時間等資訊。

觀傳局表示，「2026台北燈節」活動期間為2月25日至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時，除IP主題燈組外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站。

責任編輯／洪季謙

