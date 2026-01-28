台北燈節「雙IP」曝光 攜手泡泡瑪特萌翻西門町

觀傳局昨也發出即將降臨西門展區的第2組IP可愛剪影圖預告，表示這次是大家搶翻天的超級角色們，且不只1隻現身西門町街頭，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌。（翻攝自台北旅遊網臉書）

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，觀傳局日前公布活動亮點，今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，觀傳局27日也在各大社群平台公布在西門展區的第2組IP剪影，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，預告一出，網友嗨翻紛紛留言「竟然是泡泡瑪特我的愛！！！」、「讚死！」

今年燈節北市首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町，以及兼具文化與自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。

觀傳局昨也發出即將降臨西門展區的第2組IP可愛剪影圖預告，表示這次是大家搶翻天的超級角色們，且不只1隻現身西門町街頭，圖上更印著「泡泡瑪特」（POP MART）標誌，預告一出，網友嗨翻紛紛留言「竟然是泡泡瑪特我的愛！！！」、「讚死！」、「是泡泡瑪特耶 好潮好厲害」、「有沒有周邊啊？要買爆吧！」

此外，更有眼尖網友猜可能是泡泡瑪特中的baby molly，令網友相當期待。

