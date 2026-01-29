台北燈節2026首創雙展區 西門町攜手泡泡瑪特迎旅客

▲2026臺北燈節宣傳記者會。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今(29)日出席2026臺北燈節宣傳記者會，宣布今年燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，目標吸引海內外旅客。其中，西門町展區更將與國際潮玩品牌『泡泡瑪特』攜手合作，預計將帶來前所未有的人潮，再創觀光高峰。

蔣萬安表示，臺北燈節已走過逾20個年頭，不僅是臺北市民每年期盼的盛事，更是許多海內外旅客指定參與的年度活動。他回憶道，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多全球旅客。今年，市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，以多元主題展現臺北的包容與創意魅力。

蔣萬安進一步說明，雙展區的串聯將使燈節規模更為擴大，預期將帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益。他表示，今年的燈節人潮將無可限量，有望超越以往記錄。特別是西門展區，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等六個高人氣角色，相信能創造巨大吸引力。蔣萬安市長笑稱，為了熟悉這些角色，昨晚還特地請家中的大寶為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往展區朝聖。

蔣萬安強調，西門町不僅是臺北最具指標性且最熱門的景點，代表著充滿青春活力的城市面貌，更擁有豐富的美食與特色店家。他誠摯邀請大家前來逛花燈、嚐美食，深度體驗臺北在地文化。