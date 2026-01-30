台北燈節8米高Baby Molly降臨西門町 泡泡瑪特六大IP燈組首度曝光

2026台北燈節首創「雙IP、雙展區」，西門展區攜手全球高人氣潮流品牌「泡泡瑪特」，推出Baby Molly、LABUBU等6個人氣IP燈組，2月26日至3月15日點亮西門町。

8米高Baby Molly2月26日起點亮西門町。（圖／台北市政府提供）

台北市政府觀光傳播局29日揭曉西門展區與泡泡瑪特合作內容，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及LABUBU等六個高人氣角色，結合西門町街頭文化與潮流藝術，讓台北西區夜晚化身流行、藝術與光影共構的城市舞台。

台北市長蔣萬安笑稱，為了熟悉這些角色，還特地請家中的大寶為他惡補一番，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區朝聖。蔣萬安表示，這次與國際最潮的品牌「泡泡瑪特」合作，相信能創造巨大吸引力，為台北燈節注入創意，帶給民眾新鮮的感受。

捷運西門站6號出口上方可愛的星星人迎接大家的到來 。（圖／台北市政府提供）

觀傳局長余祥介紹，此次台北燈節以泡泡瑪特六個人氣IP最新的馬年造型為主軸，打造5座IP燈組，結合西門町周邊的街景燈飾與夜間光影設計，更融入多處台北代表性地標，透過與高人氣IP合作吸引更多人潮，創造觀光產值。

西門展區範圍涵蓋西門紅樓、捷運西門站周邊、中華路一段一帶，燈組沿城市軸線串聯，遊客可一邊漫步街區、一邊欣賞融合潮流藝術與城市意象的燈光作品，體驗不同於傳統燈會的都會型燈節氛圍。觀傳局指出，西門町是台北最熱門的觀光景點，此次將泡泡瑪特角色融入台北城市街景，讓遊客來到西門町，不只有好吃、好玩、好買，還有非常可愛的燈組可以拍照打卡。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

台北燈節今年首度攜手泡泡瑪特，希望吸引更多年輕世代與國際旅客走進台北燈節，一同感受台北夜間文化的獨特魅力與創新能量。2026台北燈節西門展區將於2月26日開展至3月15日，每日亮燈時間為下午5時至晚上10時。

