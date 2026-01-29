台北燈節x泡泡瑪特 照亮西門町

蔣萬安宣布二０二六台北燈節將以「雙展區、雙ＩＰ」的創新模式登場，吸引全球旅客。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

二０二六台北燈節將於二月二十五日至三月十五日登場，蔣萬安廿九日宣布，將以「雙展區、雙ＩＰ」的創新模式登場，吸引全球旅客。西門町展區將與國際潮玩品牌泡泡瑪特合作，預計帶來大量人潮，創造觀光新高峰。

蔣萬安表示，台北燈節已逾二十年，是市民期待的盛事，也是國內外旅客的年度活動。他提到，自上任以來，一直思考如何創新以吸引更多國際旅客。今年市府推出花博與西門町兩大展區，並且採用「雙ＩＰ」模式，展現台北的包容與創意。

他指出，雙展區的聯動將擴大燈節規模，預期帶動周邊商圈經濟，提升人潮與觀光效益。今年燈節人潮有望創新高，特別是西門展區將與「泡泡瑪特」合作，展出六個人氣角色，吸引力十足。蔣萬安笑稱，為了了解這些角色，他特地請家中大寶幫忙，預期燈節開幕後，家中二寶三寶也會要求他帶隊前往展區。

蔣萬安提到，西門町是台北最具代表性和人氣的景點，展現城市的青春活力，並擁有豐富的美食和特色店家。他誠摯邀請大家來逛花燈、嘗美食，深入體驗台北文化。

今年的台北燈節也將成為國際交流平台，設有友好城市及學生作品展區。特別的是，為慶祝美國建國二百五十週年，美國在台協會（ＡＩＴ）首次在燈節設置專屬燈飾，展現台美友誼。