台北營養午餐免費其他縣市跟進 黃偉哲痛批：壓力山大

台北營養午餐免費，許多縣市陸續跟進，台南「壓力山大」，市長黃偉哲痛批。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台北市端出營養午餐免費政見，台南市長黃偉哲怒氣沖沖，連日來砲轟。黃偉哲9日再度重批台北市長蔣萬安，並以其祖父、前總統蔣經國曾提及「買醋的錢，不要拿來買醬油」，強調預算

應有完整性，而非臨時東拼西湊、且9月才實施，「免費又不排富，為了選舉」，直批有非常大的政策買票嫌疑。

市府指下午將召開記者會，台南是否跟進？黃偉哲說會對外說明相關規劃方向。黃偉哲說，目前正審慎評估中，會以財政紀律與教育資源整體配置為優先考量。

廣告 廣告

他再度強調，選舉一時，然首長須考量的是長期治理與預算完整性，他引用蔣經國「買醋的錢不要拿來買醬油」說法，認為預算有其結構與用途，不應為選舉臨時東拼西湊。

黃偉哲表示，營養午餐免費完全沒有財源基礎，沒有財源，若要實施，就要動用二備金，他認為事先未完善規劃，將導致預算排擠或動用二備金，而二備金是救命錢，如此東挪西湊，為選舉這樣做，未必是人民之福。

他再批蔣萬安，指若真要推動營養午餐免費，應是先編列預算，從從容容實施，且實施排富，

這個「匆匆忙忙、連滾帶爬」，造成預算挪用跟排擠，絕非人民之幸。他說，台北多拿400多億統籌分配款，除沒把人行道換成金子，其他重大建設都做了，也讓高雄市長陳其邁、台中式長盧秀燕、雲林縣長張麗善跟進，蔣萬安的宣布時機，「時機點可議、動機點可議、財源可議」。