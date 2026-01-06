台北營養午餐將免費 南市估增8.5億支出不跟進

台南針對弱勢學生午餐已全部免費，目前全市午餐自辦比率已達94%，六都最高，一般家長繳費不高。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台北市長蔣萬安今(6)日早上在市政會議中宣布，台北市國中小營養午餐全面免費。對此，南市政府教育局表示，台南的財政遠比不上台北，財政收支劃分法修正後更是雪上加霜。如果全面實施學校午餐免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估，目前不會跟進。

教育局表示，台南針對弱勢學生午餐已全部免費，另為減輕家長負擔，透過自辦學校午餐並普推午餐中央廚房化以發揮規模經濟效益，目前全市午餐自辦比率已達94%，六都最高，因此一般家長繳費不高，但小孩也都可以吃得健康、營養、又美味。

南市學校目前營養午餐收費基準上下得增減100元的彈性。國小基準850元，區間750至950元；國中基準880元，區間780至980元；高中基準910元，區間810至1010元。

