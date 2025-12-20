台北爆持刀隨機殺人 張善政：桃園交通場站警戒拉到最高

台北市19日發生隨機殺人案，桃園警方今天針對交通場站加強布署警力。（警方提供）

台北捷運昨天發生煙霧彈事件及持刀殺人案，桃園市長張善政表示，第一時間在臉書告訴市民採取的措施，包括桃捷保全在每個車站加強戒備，警察同仁也在所有交通據點，包括機場捷運、台鐵、高鐵車站及公車轉運站都派員警到現場加強警戒，把桃園所有交通場站警戒拉到最高。

張善政今天出席捷運綠線工程成果參訪時受訪，他說，針對昨天在台北發生的事件，第一時間就在臉書上面告訴市民桃園採取的措施。包括桃捷的保全在每個車站加強戒備，警察同仁也在所有交通據點，包括機場捷運、台鐵、高鐵車站及公車轉運站都派員警到現場加強警戒，希望說這只是一個單一事件，後面不要再有類似事件發生，桃園也把所有交通場站的警戒拉到最高。

桃園市警局也說，桃園捷警隊為防範模仿效應，已全面提升機場捷運的維安層級。桃園市警察局局長廖恆裕指示保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，務求確保機捷台北車站及全線重要節點的安全，嚴防任何危安事件發生。

在勤務部署方面，捷警隊顯著增加了護車巡邏頻次，並要求執勤人員針對車站月台、穿堂層、聯通道及閘門口等處加強巡檢，對於行跡可疑人士主動進行盤查。同時，警方也強化了與桃捷公司保全、站務人員及沿線警察機關的橫向聯繫與會哨機制，建立起嚴密的聯防網絡，確保應變反應迅速、到位。

桃園捷警隊也特別提醒民眾，搭乘捷運時應隨時提高警覺，注意身旁的人事物。若在列車上發現異常狀況，應保持冷靜並立即按壓車廂對講機通知司機員或行控中心，或於車站內尋求警察與站務人員協助，以便警方第一時間掌握現況並派員處置，保障搭乘環境的安全。

