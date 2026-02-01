台北爆漢他病毒！網憂大安森林公園松鼠恐感染 醫師回應了

台北市大安區爆發今年全台首例漢他病毒死亡，1名7旬男子發病後於13日因敗血症併多重器官衰竭死亡。（本刊資料照）

台北市大安區爆發今年全台首例漢他病毒死亡，1名7旬男子發病後於13日因敗血症併多重器官衰竭死亡。有民眾憂心大安森林公園有不少松鼠出沒，是否會增加感染風險？整合醫學專科醫師姜冠宇回應，公園是開放空間，通常不符合漢他病毒高風險場景這種條件。

疾管署1月30日公布首例漢他病毒個案，具有慢性病史的北部70多歲男性，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）汙染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。今年累計1例，病例數與過去4年同期0或1例相當。

姜冠宇昨（1月31日）指出，大安區爆發漢他病毒，即使是精華區也有老舊角落成為衛生缺口，諸如：長年水溝、老舊建築、隨著年代出現的獨居住戶等。感染漢他病毒後可能出現器官衰竭敗血症，且嚴格來說無特效藥、是會接葉克膜的，「我們能做的是公衛預防，維持城市更新，持續投注衛生計劃找出脆弱角落。」

有網友提及，「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，不怕人，是否有傳染漢他的危險啊？」姜冠宇回應，「松鼠還好，『鼠類（rat／mouse）排泄物』才是主戰場。」指出漢他病毒最常見的高風險場景為密閉、灰塵多、通風差之處，如地下室、倉庫、長期未整理空間，因為粉塵更容易累積並被吸入，而公園為開放空間，通常不符合這種條件。

