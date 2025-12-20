台北爆發隨機攻擊事件 侯友宜：耶誕城將提升警力密度

台北市19日傍晚發生重大的隨機攻擊事件，包含兇嫌在內造成4死、多人受傷。為因應重大治安事件，新北市長侯友宜今（20）日前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形，他強調將強化警力部署的密度，讓歡樂耶誕城能畫下完美句點。

侯友宜指示強化耶誕城活動警力部署。(圖/截自新北市警局臉書)

針對昨天的台北車站、中山捷運站隨機殺人事件，侯友宜表示，在昨天發生這樣嚴重的重大隨機殺人事件，我們對這種暴力犯罪嚴加的譴責，同時昨天在第一時間，新北市就立即啟動，在各項公共活動的地方做好安全維護。

廣告 廣告

侯友宜說，今天他一早就去探視在這件事件受傷的新北市民朋友，希望他們能夠早日康復，當然他更期待在昨天事件發生以後，能夠快速的由檢警調來釐清事實真相、安定人心，讓這個事件的來龍去脈能夠對國人釐清以外，也能夠讓民眾更加的瞭解。

北捷隨機殺人事件發生後，新北市已加強捷運警力。(圖/截自新北市警局臉書)

侯友宜指出，尤其面對這個事情，除了釐清事實真相以外，大家也要藉這個事件不斷省思，如何做到預防悲劇不要再發生，所以今天他也是特別藉這個機會呼籲，大家面對這個事情，要不斷調整，未來面對重大事情如何去強化、演練，以及強化這類事情的事先預防，包括現階段可能有人藉這個事件，進行社會不安定的傳播，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造一些事端，我們要全力加強戒備，遏止事情再發生。

此外，針對新北耶誕城活動的維安強化方面，侯友宜表示，在事件一發生，其實不管是台鐵、高鐵、捷運，包括新北警察局的治安警力都全面出動，加強防護來安定人心。

新北耶誕城活動已可見到霹靂小組警力。(圖/截自新北市警局臉書)

侯友宜指出，因為這一次的耶誕城活動，其實是跨市府以外，也跨中央各單位，針對整個定點以及巡邏網路，新北市府會不斷強化，把所有的警力，不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力部署的密度，來讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。他今天視察主辦的單位，希望結合各單位，大家全力以赴，讓歡樂耶誕城能夠畫下一個完美的句點。

延伸閱讀

北捷隨機砍人曝「2疑點」 柳采葳：應有人負起政治責任

北市隨機殺人案檢討 賴清德：強化快打部隊、佈建反恐警力

北捷殺人案後台北馬照辦！早餐跑破萬人 最高標準維安