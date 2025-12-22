台北爆隨機攻擊 台中15警分局強化校園周邊維安

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台北隨機攻擊釀嚴重死傷。台中市警察局加強護童勤務，15個分局各依轄區特性，強化校園周邊治安維護作為，透過增加見警率與即時應變準備，守護學童通學安全。

台中市警察局今天發布新聞稿指出，國小學童上、放學期間，多集中校門口、周邊路口及通學動線，人車往來頻繁，若遇突發狀況，學童難以即時因應。台中市15個警分局各依轄區特性與學校分布情形，重點時段加強校園周邊警力部署。

大雅分局分局長劉明興上午到大雅區大明國小實地視導，各派出所落實「校園安全走廊」巡視，將巡邏能量延伸至校園周邊死角與巷弄。東勢警分局長蘇玉坪表示，結合豐原客運在車站周邊進行警力展示，透過警用機車、巡邏車及制服警力的可見性，提高嚇阻效果。

警方提醒，民眾平時可加強基本自我保護觀念。學童上、放學途中發現可疑人事物，應保持適當距離，並立即向周遭老師、導護志工或警察反映，可就近進入貼有「愛心服務站」標示的商店、超商請求協助，避免獨自應對，確保自身安全。（編輯：李淑華）1141222