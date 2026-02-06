台北爆鼠患更怕人患！綠議員憂變「迪士尼樂園」：蔣萬安掉以輕心

楊烈（右三）陪同台北市議員林延鳳（左一）、顏若芳（右一），以及議員參選人劉品妡（左二）、康家瑋（右二）、郭凡（左三）領表登記。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台北市爆發漢他病毒本土病例，昨天12個行政區啟動清消。對此，民進黨台北市議員林延鳳今（6）日表示，不只是鼠患，他比較擔心人患的問題，因為台北市長蔣萬安看起來有點掉以輕心。台北市議員顏若芳則說，不希望台北變成大型的米老鼠跟米妮的迪士尼樂園，台北應該例行都更、改建再加清消，才能一勞永逸消滅鼠患。

歌王楊烈今上午陪同湧言會台北市議員林延鳳、顏若芳，以及議員參選人劉品妡、康家瑋、郭凡赴民進黨台北市黨部領表登記。5人完成登記手續後，在支持者組成的啦啦隊應援下，配合棒球賽嗆司曲喊口號，隨後由現任議員帶領新人搭上皮卡車，象徵學姊帶學弟妹「開季」。

廣告 廣告

對於鼠患議題，顏若芳表示，如果只是都更，只是把老鼠趕到別的地方，所以應該要都更加清消，尤其很多老舊市場改建，很多老鼠還是會往旁邊走，沒有消滅就不會不見。她說，不希望台北變成大型的米老鼠跟米妮的迪士尼樂園，蔣萬安不要只是嘴巴說說，應該要例行都更、改建再加清消，才能一勞永逸消滅鼠患。

林延鳳指出，台北市不只是鼠患，她比較擔心人患的問題，因為蔣萬安看起來有點掉以輕心。她說，家裡有毛小孩的民眾，不清楚市府要清消還是投藥，有不少里長就到公園放老鼠藥，擔心自己的貓狗會誤食。她呼籲，民政局、環保局、衛生局應該進行跨局處會議，解決鼠患問題。

媒體詢問，是否要恢復台北市前市長柯文哲時期取消的滅鼠週？林延鳳則說，如果是大規模滅鼠，當然需要市府有預算跟人力的投入。她認為，蔣市府可以動用二備金，讓民眾不會陷入恐慌，也讓許多觀光客來到台北旅遊的時候，不會看到米奇或米妮在路上奔跑，否則對北市形象不好。

顏若芳表示，市政府目前是在病患家中的 100 公尺、200 公尺去檢驗老鼠，但老鼠會竄、會跑，如果回到鼠窩再傳染給其他老鼠，老鼠又再去其他區，因此要讓市民知道，病毒是否只有在特定區域。她說，除了清消以外，也應該讓民眾有防範的預備，才會讓市民放心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

為什麼國民黨總是選錯邊？王婉諭：只想利用中共換取眼前政治利益

黃國昌提都更三新箭 拚效率、容積透明解決新北老屋危機