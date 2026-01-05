台北版九龍城寨將成歷史！信維整宅都更核定 將啟動招商

信維整宅大樓現況照。（台北市政府都發局提供／孫敬台北傳真）

台北市政府在積極推動公辦都更政策下，於民國114年12月底正式核定，由住都中心擔任屋齡50年的信0維整宅公辦都更案實施者，並即刻啟動招商前置作業，為社區翻轉開啟新的一頁。

信維大樓完工於民國60年，原為安置公共工程拆遷戶的整建住宅，規劃490戶小坪數店住混合空間。 隨著時代變遷，居住空間老化及安全衛生風險逐漸出現，過去更曾被形容是「台北版九龍城寨」。儘管其地理位置緊鄰台北101及大安森林公園等精華地段，但超過500位所有權人意見難以整合，都更之路多年來始終停滯不前。

為了突破僵局，市府自109年起介入協助，並於112年啟動走動式駐點服務與設立駐地工作站，含電訪、逐戶親訪、辦理說明會、提供專業財務試算及建築需求調查。統計自110年起，市府已舉辦20場大型說明會及逾30場小型座談。在政策面，受惠於114年市府調降整宅公辦都更第二階段意願門檻，意願比突破8成，第三階段則成功整合超過9成住戶意願，最終促成市府核定由住都中心擔任實施者。

針對後續執行規劃，更新處表示，住都中心已展開招商前置作業，將依住戶需求研擬招商文件並持續辦理地區說明會，預計於115年中公開徵求出資者，而信維整宅將成為繼水源、斯文里、南機場整宅後，又一處以公辦都更推動重建的指標案例。

