台北特勤隨扈證照訓練課程推薦私人司機保鑣

從特勤最前線到人才培育基地——專訪長悅特勤隨扈訓練中心創辦人

在企業治理與高資產族群日益重視人身安全的今日，「特勤隨扈」已不再只是電影中的角色，而是一門高度專業、責任極重的職業。近年來，台北特勤隨扈證照訓練課程與保鑣專業培訓需求持續升溫，其中備受關注的品牌之一，正是長悅管理顧問有限公司（特勤隨扈訓練中心）。

本次專訪，我們走進長悅，專訪其創辦人，一位在特勤與隨扈領域深耕超過二十年的實戰教官，了解他如何將第一線經驗，轉化為制度化、國際級的人才培育系統。

「真正的安全，來自長期訓練與正確判斷，而不是一時的勇敢。」

他本身出身於台北體育學院棒球選手，奠定了完整的體能、紀律與運動科學基礎；隨後投身軍旅，自特種部隊退役後，又額外接受半年的憲兵特勤隊教官指導訓練，長年專注於高風險人身保護任務。實戰層面，他精通跆拳道、柔道、拳擊、劍道等多項實戰武術，並非為表演，而是為了在瞬間威脅中做出最有效、最低風險的反應。

二十年貼身守護，站在企業權力核心第一線，談到職涯關鍵歷程，他的經歷更讓人印象深刻。過去20年間，他曾擔任前長榮集團總裁貼身隨扈，並升任為長榮集團特勤指揮中心特勤隊長。這段經歷，讓他長期站在企業權力核心最前線，負責的不只是人身安全，更包含行程判斷、風險預測與整體保護策略。

「真正的隨扈保鑣，不是站在老闆前面擋危險，而是讓危險根本不會發生。」正因如此，他深知企業主真正需要的，是能被信任、能獨立判斷、能代表形象的專業人員。創立長悅：只做「總裁級」的訓練標準，2023年，他正式創立長悅管理顧問有限公司（特勤隨扈訓練中心），為中心訂下明確定位：不訓練普通保全，只培養「總裁級」人身保全人員，長悅的訓練系統，並非單點技能教學，而是以國際級實務為基礎，打造真正能獨立作業的專業保鑣與特勤隨扈。全面涵蓋：

1.近身保護與威脅反制

2.安全風險評估與動線規劃

3.高壓情境模擬演練

4.專業體能與戰術移動

5.禮儀風度、應對進退與保密紀律

6.心理素質與臨場決策能力

7.訓練核心，始終圍繞一個最高原則

品牌長期與企業、高資產家庭、豪宅社區及相關機構保持合作，協助合格學員對接實際工作機會，讓訓練不只是結業，而是職涯起點。「我們希望學員，成為企業主願意把生命交付的那種人。」完整高端服務，打造安全專業生態系，目前，長悅管理顧問有限公司的服務版圖涵蓋：

1.特勤隨扈專業訓練課程

2.VIP尊榮司機／私人司機訓練課程

3.VIP貼身服務人員訓練（管家／安全保姆／高端接待專員）

4.企業包班訓練與安全顧問服務

5.豪宅管理顧問服務

6.短期營隊與兒童安全體驗課程

逐步建立起一套高端安全與服務人才培育生態系。「守護他人，也成就自己」專訪尾聲，創辦人如此總結：「這是一份能守護他人，也能讓自己變強、變穩定、累積財富的專業。」在高度不確定的時代，長悅選擇用最嚴謹的方式，培養最值得信任的人，這或許正是其能成為台北特勤隨扈證照訓練課程推薦品牌的重要原因。

