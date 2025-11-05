台北特教童遭教保員不當管教 林延鳳要求教育局檢討管理制度 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

台北市某特教幼兒園日前發生教保員在校車上不當管教特教生事件，民進黨台北市議員林延鳳今（5）日對此質詢時揭露，當時一名具多重障礙的學童，遭校方隨車人員動手打到大腿瘀青，但校方在家長反映後，竟僅對施暴者口頭告誡，並未將他與受害學童隔離，更未依規定通報，完全不符兒少法規定，也未見市府積極督促處理。林痛批，市長蔣萬安宣稱要優化托嬰及功兒園，結果卻對校安的管理鬆散，螺絲掉一地，蔣曾說要讓嬰兒哭聲成為台北市的交響樂，「如今學童的哭聲成了受虐恐怖片」。

林延鳳表示，10月16日台北某特教幼兒園發生孩童被校車隨車教保員毆打，導致孩子身體出現紅腫，但因為孩子有多重障礙無法敘述，好在是家長及時發現。

林延鳳進一步表示，就在事發隔日，家長透過家長會跟學校詢問調閱監視器未果，直至20日詢問校長仍語焉不詳，家長於27日才在警方會同下，赴校查看監視器畫面。她說，中間長達11天學校的通報機制完全失能，不僅沒有做校安通報，還讓加害者繼續隨車，持續與被害兒童接觸，違反兒少保護流程。

「特教學童無法清楚表達自己的想法，遇到校方的消極處理方式以及市府鬆散的管理心態，無法不讓人擔心還存在更多的黑數。」林延鳳提到，此次事件爆發後數日，同一機構又發生老師將身心障礙學童關進廁所的不當管教事件，經其他老師舉報才被揭露。她呼籲教育局應加強督導，並嚴查這次交通車施暴事件中校方的行政程序，懲處失職人員。

林延鳳強調，台北資源相對優渥，更應投入更多經費、人力與心力，並維持高標準的管理機制，建請教育局檢討校長遴選與特教學校管理制度，增列「危機應變與特教管理能力」評估項，確保領導者具備專業與責任心。

照片來源：林延鳳辦公室提供

