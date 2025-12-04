台北玫瑰園迎來最後一波花期 法式古老茶玫瑰、英式包子花型爭豔





台北玫瑰園在冷冽空氣中展現迷人風采，花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」以及育種家花園的「凱麗」與「苔絲」正迎來新一波花期。然而，公園處提醒，為配合明年度玫瑰花展活動，園區將在今年12月起展開玫瑰強剪作業，並於年底完成全區修剪，屆時園內將暫無花可賞。公園處呼籲花粉們，請把握在明年3月玫瑰展前的最後一波花期，親身體驗冬日的柔暖「玫好」時光。

冬日限定景致：紅白玫瑰與欒樹紅果交相輝映

冬季的臺北玫瑰園呈現出與春季截然不同的浪漫與安靜氛圍。沿著園中漫步，可欣賞到多處迷人景致：

法式浪漫： 在「春天的走向」裝置藝術周圍，法國百年名品「Madame Antoine Rébé」正盛放著深紅複瓣花朵，與另一側純白如雪景的古老茶玫瑰「白櫻鏡」分列小徑兩側，紅白花海交相輝映，景色迷人。

英式經典： 位於英國育種家大衛奧斯丁育種區的包子花型「凱麗」，與深紅色絨面花瓣的「苔絲」接連綻放，兩款英式玫瑰在冬季都有令人驚豔的表現。

冬日暖色： 臺灣欒樹的蒴果已由嫩紅轉為深暗紅，宛如成串燈籠垂掛在枝梢，在玫瑰花海與冬陽映照下，別具風采，也成為攝影師最愛捕捉的季節限定景致。

此外，園區中的歐式小白宮建築與偶爾劃破天際的飛機，也成為攝影師最愛按下快門的夢幻構圖。少了春季玫瑰展期的擁擠人潮，漫步園中，彷彿置身在專屬於這個季節的夢幻秘境。

幕後英雄：志工隊辛勤付出，讓玫瑰四季輪開

公園處處長藍舒凢表示，冬季的臺北玫瑰園不僅呈現浪漫，更讓人感受到每朵盛開的玫瑰背後，都是苗圃同仁帶領志工隊默默付出的心血。她特別感謝志工隊在酷熱夏季仍不畏高溫，持續投入枝條修剪、澆灌與日常園區維護，正因為他們的辛勤勞作，玫瑰園才能在寒冷的冬季迎來絢麗的盛景。

公園處呼籲，民眾若在園內看見辛勤服務的志工夥伴，請不吝給予鼓勵或讚美，並把握這一波花期，走進臺北玫瑰園展開一場冬日花之旅。

