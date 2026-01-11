台北玫瑰園 3月展「玫感藝象」

台北玫瑰園為迎接花展，志工團隊自去年底起全力修剪玫瑰，確保每株花卉在展期內完美綻放。（台北市公園處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市公園處十一日表示，台北玫瑰園位於新生公園，是北台灣最大的玫瑰園，每年吸引無數花迷。今年玫瑰展將於三月六日至四月六日舉行，以「玫感藝象」為主題，將盛開的玫瑰與精緻造景營造如戶外美術館般的氛圍。為迎接花展，志工團隊自去年底起全力修剪玫瑰，確保每株花卉在展期內完美綻放。

玫瑰園占地約一點五公頃，有六大展區，蒐羅近八百種、五千株玫瑰。日夜景色各具魅力，四季呈現繽紛花海，離不開員工與志工的細心呵護。玫瑰園四季皆有美景，背後有賴專業員工與穩定的志工群體默默付出，他們付出努力為即將到來的玫瑰季打下堅實基礎。

廣告 廣告

該園主任指出，玫瑰修剪需結合專業與時機，針對枯枝、細枝及過密枝幹進行精確處理，以改善通風透光、減少病蟲害。同時，冬季強剪是玫瑰健康生長的關鍵，如操作不當或延誤時機將導致植株受損甚至枯死。因此志工與苗圃員工抓緊時機，在園區內忙碌穿梭，他們專注敬業的身影成為玫瑰園最溫暖的景象。

隨著玫瑰展腳步臨近，雖然目前園內花海尚未綻放，但揮汗工作的志工們點綴了園區的動人畫面。公園處也呼籲民眾造訪時，不妨為志工們送上微笑或一句鼓勵，正因這些無聲的努力，台北玫瑰園才能在春季展現絕美風貌，迎接屬於城市的浪漫花季。