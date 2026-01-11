台北玫瑰展3/6登場！800種玫瑰完成修剪 志工也治癒了失眠

藏身於新生公園中的台北玫瑰園，是北台灣規模最大的玫瑰園。台北玫瑰展將於3月6日至4月6日登場，以「玫感藝象」為主題。迎接春季花開前夕，公園處苗圃同仁帶領志工團隊，已完成全園修剪作業，讓每株玫瑰能在花展期間順利綻放。

民眾把握最後一波花期前來賞花。（圖／台北市政府）

台北玫瑰園佔地約1.5公頃，規劃六大展區，蒐羅近800種、約5000株來自世界各地的玫瑰品種。園區內能呈現豐富多樣的景致，仰仗公園處苗圃員工偕同志工團隊日常的修剪作業，玫瑰才能年復一年如期綻放。經過長時間細緻的養護管理，無論晴雨都可以看到志工們手持剪定鋏，穿梭在園區忙碌的畫面。

在苗圃員工的帶領下，台北玫瑰園志工隊自去年12月起，陸續投入玫瑰強剪養護作業，並於今年初完成主要修剪任務。即使年末最後一波花期仍在綻放，志工夥伴仍把握時間穿梭於花叢間進行修剪，為植株調整生長節奏，讓養分重新集中，為迎接春季花期做好準備。

玫瑰區志工修剪身影。（圖／台北市政府）

台北市公園處處長藍舒凢表示，玫瑰屬於需要透過冬季修剪來「重整體質」的花卉，適度修除老化與過密枝條，能促進新芽生長，讓花朵在春天更集中、更飽滿的綻放。冬季修剪雖然讓園區暫時少了玫瑰可欣賞，卻是迎接春天花海不可或缺的關鍵步驟。

藍舒凢指出，台北玫瑰園能夠維持一年四季皆有花可賞的品質，背後仰賴的不只是處內員工專業維護，更有志工長期且穩定的投入。志工們在花開之前默默投入繁重的養護工作，為即將到來的台北玫瑰展打下穩固基礎，也讓市民能在最佳狀態下欣賞玫瑰之美。

志工抓緊時間換盆。（圖／台北市政府）

公園處圓山所主任莊勝豪指出，玫瑰的修剪工作看似簡單，實際上卻極為講究專業與時機，必須細心觀察植株的生長狀況，逐一修除枯枝、細枝，以及交叉與重疊的枝幹，讓植株保有良好的通風與透光條件，才能有效降低病蟲害風險。

莊勝豪表示，玫瑰最適合在冬季進行強剪，若錯過時機或在夏季高溫期間進行作業，反而可能造成植株受損、甚至枯死。因此苗圃員工與志工團隊把握玫瑰展前最佳修剪時機，全員啟動玫瑰「修剪模式」，忙碌服勤的身影，是玫瑰園最動人、也最有溫度的一道風景。

志工陳培光分享，自己過去常到台北玫瑰園運動，退休後選擇成為志工，希望能用行動回饋這片熟悉的綠地。他表示，「拈花惹草其實很舒壓，連我長期失眠的症狀都改善了。」遵從內心、保持心情愉快並常懷感激，是健康快樂享受退休生活的關鍵。

志工修剪身影。（圖／台北市政府）

陳培光認為，修剪玫瑰就像人生縮影，看似平凡的枝條，花芽生長後卻能在瞬間綻放，只要用心，處處都藏著驚喜。志工賴宏芬也分享，感謝圓山所提供學習與實作玫瑰栽培技術的舞台，讓她能將所學知識結合自身花藝師的專業，在每一次花展中發揮所長。

賴宏芬表示，除了協助園區進行殘花修剪，也配合導覽解說。看到民眾臉上露出滿足的笑容，讓她感到格外有成就感，也讓志工服務成為豐富退休生活的重要養分。公園處也期盼民眾走進園區時，給予志工夥伴微笑或一句鼓勵，因為正是這些努力，才能讓玫瑰在春天如期盛放。

公園處提醒，即日起至116年5月花博美術園區將進行「台北藝術園區-台北市立美術館擴建工程」，施工期間水晶情人橋與花之隧道將封閉禁止通行。民眾可搭乘捷運圓山站1號出口或中山國小站4號出口前往，也可搭乘公車685、222、542等路線抵達新生公園站。

