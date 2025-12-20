台北男出差完就想離婚 老婆驚見「戶籍資料多一子女」才知外遇傻眼怒告

台北一名已婚男子因出差後長期未返家，並在回家後表示想離婚，直到2025年初妻子才發現其實老公在婚姻存續期間生下子女並認領了。（示意圖／翻攝自pexels）

台北一名已婚男子因出差後長期未返家，並在回家後表示想離婚，直到2025年初妻子才發現其實老公在婚姻存續期間生下子女並認領了，近期台北地院也對此案做出判決。

判決書指出，這名男子自1996年與妻子結婚，婚姻持續近30年。然而2023年初男子出差後便長期未歸，數月後更向妻子表示想離婚。直到2025年初，妻子調閱戶籍資料才發現男子已認領一名未成年子女，並與婚外情對象協議共同行使親權，婚外情事實才曝光。

妻子主張，男子與婚外情對象不僅逾越一般男女交往的界線，還曾共同居住，嚴重破壞婚姻生活，對她造成極大精神打擊，遂向法院提起侵害配偶權訴訟，求償200萬元。

男子則辯稱，隨著社會與憲法價值變化，婚姻不再是制度性束縛，配偶權並非憲法保障的權利，且雙方婚姻早已名存實亡，即便有侵權行為也不應支付過高賠償。

婚外情對象表示，他們交往始於2024年農曆年後，男子曾自稱已離婚，兩人僅發生一次性關係，直到孩子出生時才知情。法院未採信上述說法，查明男子與婚外情對象確於2024年初發生性行為並生子，雙方對此事實無爭議。

法院指出，雖然通姦已除罪化，但婚姻制度仍受憲法保障，配偶間的忠誠義務依然存在。若配偶在婚姻存續期間與第三人發生親密行為，破壞共同生活圓滿與安全，即構成侵害配偶身分法益，婚姻不睦也不能作為免責理由。至於妻子主張自2023年起兩人已同居等情節，法院認為證據不足，未予採信。

但法院認為，僅憑婚內發生性行為並生子，即已超出社會一般可容忍範圍，侵害情節重大。法院考量三方身分、經濟能力及對妻子精神痛苦影響後，認為200萬元過高，最終裁定男子與婚外情對象連帶賠償100萬元。



