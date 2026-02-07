台北男分心看導航「自撞翻滾一圈半」 白車橫躺路口受困獲救

觀察車市很有趣，許多時候先上市總激起新話題，但不久即為後到者聲量掩蓋，而車迷彷彿樂此不疲。 但若身份轉為車主，立場便從看熱鬧變成得懂門道，理性點，這時級距內的所有車勢必將成考量目標，那麼前後發表的順序差是否依然重要？還是滿足實際使用面向更緊要？ 於是，我們不禁想起Nissan X-Trail的好。 對手在哪裡？ 口說無憑，找出級距幾款中型SUV做比較： 由表格可察覺儘管在價格上Ford Territory較對手具備一定程度優勢，而Honda CR-V則透過超聰明Ultry Seat多功能變座椅帶來靈活乘載機能，但Nissan X-Trail卻在動力與油耗、隔音工程、乘坐舒適性(如3D超體感紓壓座椅與副駕10向電動調整含2組記憶)及科技面向(如雙12.3吋數位儀錶與中央螢幕與BOSE音響系統)等項目表現優異，至於數據規格外，Nissan X-Trail更討喜的部分則展現在實際體驗面向，而這部分，正是我們這次試駕的最重點。 Nissan X-Trail面對一干中型SUV對手不僅毫無懼色，甚至多處更顯出色。 小排量卻有204匹大動能 撇除兼容大氣、科技與動感的外觀設計不談(想想這些特點根本也

Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1 則留言