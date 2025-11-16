台北男嘆「墾丁只剩先天資源」很難玩！內行人點破關鍵：法規很嚴格

墾丁過去曾是台灣人國旅十大勝地之一，不過因為消費高昂、CP值降低，近年來人氣不斷下滑。一位男子近日前往墾丁參加婚禮後，認為墾丁之所以人氣下滑，就是因為過去只用先天資源搞觀光，沒有國際酒店、villa、渡假村、商場，因此跟日本沖繩比起來毫無優勢可言，貼文曝光後引發熱議，不過也有人指出，墾丁觀光無法過度發展的一大關鍵，就是因為它是國家公園。

原PO在PTT發文表示，最近他從台北到墾丁參加婚禮，早上6點多從台北搭高鐵到高雄左營、轉租車，最後到11點半左右才抵達墾丁，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了」，除了時間成本之外，墾丁的觀光資源也很少，沒有國際酒店、villa、渡假村，只有20年不變的老字號飯店、沒服務又不漂亮的民宿，天氣熱卻沒有商場逛街，墾丁大街不如其他夜市，公共沙灘只有民間業者卡位，沒有網美景觀餐廳或咖啡廳，跟日本沖繩、印尼峇里島相比毫無優勢，讓原PO直呼可惜。

對此，許多人紛紛回應，「你終於知道了」、「給外國渡假村BOT，又會有人說圖利財團」、「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「那個大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」、「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」、「我是不懂台灣這幾年觀光到底在幹嘛，沒有一個統籌單位好好規劃嗎」、「墾丁說白了，就是在吃三五十年前父輩他們年輕想跑遠一點渡假的餘韻罷了」。

不過也有網友點出墾丁無法過度開發的關鍵，「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「國家公園要開發應該很難」、「可以讓國家公園好好做生態保育嗎？本來就不應該發展觀光發展成這樣的好嗎」、「國家公園你是想搞成怎樣」、「墾丁好像是墾管處管理的」。

