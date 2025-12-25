台北男獨攀巴博庫魯山迷途 警消林保署合力尋獲

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自台北的65歲郭男，獨攀宜蘭縣大同鄉巴博庫魯山，因不慎迷路，在手機失去電力前通知友人協助報案，三星警分局獲報後，集結消防局、林業及自然保育署等人員進行夜間搜救，所幸在今天凌晨找到郭男，意識清楚並未受傷。

三星分局表示，接獲郭男友人趙先生報案後，立即通報明池派出所長余志明及警員楊世逢，並協調消防及林保署投入搜救，昨晚10點由壯圍消防隊小隊長戴昱星，率領警消6人、宜蘭分署2人，會同明池派出所警力共8人，自明池派出所集結出發夜搜。

搜救人員沿登山路線逐段搜尋，今天凌晨1點15分在距離登山口約1.6公里處，順利與郭男會合，郭男意識清楚、身體狀況良好，凌晨4點半平安下山，確認無礙後，自行駕車返回台北休息。

三星分局呼籲，民眾從事登山活動務必事前規劃路線、結伴同行，並確保通訊設備及電力充足，若不慎迷途，應保持冷靜、留在原地，並設法與外界聯繫，以利救援人員即時尋獲。

