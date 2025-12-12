台北男虐打柯基！牙醫配偶也被炎上 深夜聲明切割

台北市一名男子虐待15歲的柯基犬的影片近日在社群平台流傳。（圖／翻攝自Threads）





台北市近日流傳一段令人髮指的影片，內容顯示一名飼主對其高齡15歲的失智柯基犬施以暴力。影片中，飼主不僅使用衛生紙捲筒、拖把柄等物品猛烈毆打柯基犬，更伴隨不堪入耳的辱罵，揚言將其安樂死。這隻無助的柯基犬在施暴下只能蜷縮於牆角，畫面曝光後迅速引爆廣大網友的憤怒與心疼，群情激憤要求嚴懲虐待動物的行為。

飼主身份揭露及其連帶影響

這起動物虐待事件隨即引發大規模肉搜行動，網友循線查出該名詹姓飼主為台北市中山區知名手搖飲品牌「茶聚CHA'GE」的負責人。消息一出，大量網友湧入該門市的Google地標，灌爆一星負評以表達強烈不滿。此外，詹姓飼主的莊姓牙醫配偶也因此遭受網友出征，面臨輿論壓力。

牙醫配偶緊急聲明切割虐待行為

面對排山倒海的批評聲浪，莊姓牙醫透過診所的官方社群平台發布澄清聲明。聲明中強調，其本人對涉事柯基犬珍愛有加，而詹姓配偶所涉及的虐待行為純屬個人行徑，他本人亦是在網路影片流傳後才得知整起事件，試圖與其配偶的惡劣行為劃清界線。

「茶聚」總部迅速切割並追究加盟主責任

為維護品牌聲譽，手搖飲「茶聚CHA'GE」總部於事件爆發後迅速發出嚴正聲明。聲明中指出，總部已決定與該詹姓加盟主永久終止合作關係，並將依據合約內容，對其因毀損品牌商譽所造成的損失，追究違約金賠償責任。此舉展現企業對於動物虐待零容忍的立場，並即時回應社會對於加盟商行為的關注。

牙醫配偶發表聲明。（圖／翻攝自莊醫師好周道-微光牙醫臉書）

牙醫配偶全文如下

今日下午4時許，動保處通知本人狗狗血檢無問題，本人原擬領回後帶回安置貓咪的分居地方陪伴照顧，但6時許本人前往接狗狗前，動保處臨時告知要做進一步詳細檢查故無法領回，本人認同有其必要並願意配合；但還是前往遞送狗狗唯一可以吃的飼料。

目前動保處已將貓咪晶片過給本人，但依照其建議狗狗的部分先暫不過給本人。

稍早本人聲明與詹先生為配偶，目的僅止於說明二人目前的法律關係，無意為其開脫。對於後續毛孩子們安全的承諾會堅持維護，謝謝。





