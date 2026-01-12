台北畫刊／跟著《台北畫刊》迎新年！ 從節慶體驗臺北日夜精彩

《台北畫刊》1月號以「節慶旅行」為題，帶領讀者感受臺北熱鬧的新春景致。





一年之初，臺北以接連登場的台北年貨大街及台北燈節迎來濃厚的歡慶氛圍，臺北市觀光傳播局發行的1月號《台北畫刊》串聯張燈結綵的大稻埕與西門町、引領潮流的中山及花博公園圓山園區等風格街區，以及北投與士林的自然風光，勾勒出節慶與在地文化交融的樣貌，邀請民眾在熱鬧的新春景致中，探索臺北由日至夜的精彩。

民眾在高掛燈籠與人聲鼎沸的台北年貨大街感受熱鬧年味。（攝影╱吳志學）

觀光傳播局表示，臺北的迎春儀式將由1月31日至2月15日舉行的「2026台北年貨大街」揭開序幕，今年活動以「奔年貨」為主題，攜手國內知名原創貼圖白爛貓IP打造巨型氣偶，並結合各式年節裝置、彩繪燈籠及街頭藝人表演，將整個街區打造成熱鬧歡騰的嘉年華，民眾採買年貨的同時，還可順遊進駐街屋的特色店家，並至大稻埕碼頭享受浪漫的水岸風情。

台北燈節以璀璨燈景點亮西門町，帶來濃厚的歡慶氣氛。（攝影／陳紫晴）

年節的歡慶氣氛更延續至2月25日至3月15日展開的「2026台北燈節」，觀傳局指出，今年台北燈節將以「雙展區」呈現，除了西門町之外，將延伸至花博公園，並攜手兩大重量級潮流IP及多元主題燈組，同時點亮西門町與花博公園，帶來融合傳統與科技的光影盛宴。

「2026台北燈節」活動所在的西門町，街頭藝人、潮流玩具公仔商場、塗鴉牆、電影街、文創市集與「6號彩虹」地景等，是體驗臺北年輕活力的最佳去處。花博公園圓山園區不但匯聚異國餐廳及餐酒館，近十年間更因音樂派對盛行，發展成夜生活蓬勃的場域。沿著捷運線來到捷運中山站，周邊小巷因文創店家、咖啡館與書店林立，並有多家販售K-pop韓國偶像商品的店家進駐，成為臺北新興潮流據點。本期《台北畫刊》推薦讀者不妨以賞燈盛會為起點，展開一趟探索特色街區的旅程。

花博公園圓山園區因異國餐廳及餐酒館林立，成為民眾享受美食、放鬆休憩的絕佳去處。（攝影／蔡耀徵）

心中山線形公園串聯捷運中山站街區，吸引眾多旅客在此遊逛。（攝影／蔡耀徵）

迎春祈福之際，還能規劃一場自然漫遊。觀傳局表示，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的陽明山，都是絕佳的走春景點。陽明山花季期間，可至陽明公園及花鐘一帶欣賞陸續盛開的櫻花，此外也能至竹子湖的綠色保育農場，賞看海芋田與小油坑交映的美景並品嘗農家美食，度過愜意時光。民眾還能走入樂活夜櫻季、台北茶花展、士林官邸鬱金香展及北投社三層崎花海，感受臺北的燦爛春光。

年節期間，陽明公園及花鐘周邊櫻花綿延，是民眾走春賞景的最佳選擇。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處）

觀傳局表示，年節期間還可體驗臺北精彩的傳統年味，本期《台北畫刊》便介紹獅頭旺劇團、大龍峒金獅團傳承至今的獅陣文化，民眾至廟宇走春祈願時，不妨也佇足欣賞洋溢喜慶氛圍的舞獅表演。同時，也帶領讀者走入大稻埕的糕餅老鋪，品嘗樸實美味的節慶糕點及所蘊含的祝福心意，讓年節走春不只是祈福參拜，更是一場走入城市的文化巡禮。

《台北畫刊》帶領讀者走入臺北糕餅老鋪，品嘗節慶糕點的樸實美味。（攝影／葉琳喬）

