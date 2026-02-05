台北異國料理推薦，可以自選配菜的中東×印度料理

《Salt & Spice》是藏在師大商圈巷內的異國餐廳，極有特色的繽紛門面令人一秒融入異域氛圍，店內座位極多，也沒特別限制用餐時間，來這裡吃吃飯、喝喝隨餐附的異國風飲品，無壓力的品嚐美食，好棒！

《Salt & Spice》算是間異國快餐店，入內後沒人帶位，自己找位子再去櫃檯點餐。

店內跟店外一樣頗具異國浪漫，鮮黃色的牆面配上沉穩的藍色，再加上雕花繁複的鏡子及各角落的花藝，浪漫又不艷俗，貴氣中又透著一些平易近人

廣告 廣告

基本上套餐都會附兩種沙拉，而這兩種沙拉就是可自選的配菜，可從下圖四種沙拉或兩種醬中任選兩樣。隨餐還會附異國風情的飲品，今天是好喝的香料紅茶，可以續加。

印度椰汁咖哩魚套餐

「印度套餐」系列均附白飯、烤餅及兩種自選沙拉，上圖的小黃瓜跟優格醬是我們的自選沙拉。

椰汁魚好好吃喔！結合咖哩濃郁及椰汁獨特的柔香味，甜甜辣辣中又略帶柔和，這個醬配飯超美味喲，讓我愛不釋口，裡頭的魚也好吃，只有大概兩三塊，但都不小塊，嫩中又有緊實感跟微微的嚼勁，不是軟爛或乾柴的那種，口感還不錯，而且被咖哩濃香包裹後還是可以吃得出魚的鮮味；烤餅就口感普普，主要是太有嚼勁，連愛啃東西的我都覺得有點費力，不過餅是有點多層的那種口感，多少增添點豐富感。

阿拉伯口袋餅雞肉套餐

阿拉伯套餐會附弗拉弗、批塔、莎莎醬以及兩種自選沙拉，上圖的義大利麵跟鷹嘴豆是我們的自選項目，可以選這兩種真的不錯，有飽足感又大幅增加質感，如果喜歡吃鷹嘴豆就更過癮了！一整盤擺起來看上去豐富可口，隔壁客人看到這個還來問我們是哪一道，然後他們也點了，哈哈！

中間那個泥是鷹嘴豆泥，超級好吃！有個麻醬香氣又濃又香，而黃色那碎碎的就是本套餐的主菜「雞肉」，以碎雞肉的方式呈現，方便包入批塔中，也是咖哩佐椰奶風味，香噴噴的有滋有味又不會太鹹。我們都覺得批塔比印度套餐的烤餅好吃，類似紮實版全麥麵包的口感，沒那麼鬆軟，但Ｑ彈中又有點柔軟感，比烤餅好咬很多。

《Salt & Spice》的弗拉弗挺好吃，入口先是一陣綿密感，咀嚼後又覺得有些紮實，除了蔬菜的香味，也有香料的香氣，口感跟風味都很有層次。

以上，台北好吃異國料理推薦，分享給大家！

Salt & Spice

地址：臺北市大安區師大路49巷4號





相關連結

本店菜單價位請看這裡

必吃！連續四年冠軍鐵板燒

藏在捷運旁的秘境庭園咖啡廳，有田還有魚！

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！