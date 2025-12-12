台北當代藝術館「無塵室，纏繞室-李恩喜個展」揭示科技產業隱形風險

記者劉昕翊／臺北報導

「台北當代藝術館」明（13）日起至明年2月1日推出韓國藝術家李恩喜（Eunhee Lee）個展「無塵室，繞絲室」，以2種生產製造的環境，串聯歷史文獻、受害者證詞與產業檔案，呈現不同行業與時代的勞工疾病問題，揭示工業進步背後，以人為代價的犧牲。

韓國藝術家李恩喜（Eunhee Lee）為2023年「LOOP 錄像藝術製作獎」得主，其以影像創作受到國際矚目，作品跨越個人、科技和影像在多重社會語境下的交會，此次與「台北當代藝術館」攜手，延續其對影像倫理與勞動議題的關注，展出2件錄像作品《無色無味》及《纖纖玉手》，以影像回望從工業革命到當代半導體產業的漫長歷史，揭示科技生產、性別差異與勞動現場中被忽視的健康與隱性風險，邀請觀者從影像作品進入那些被制度、語言與視覺盲點掩蓋的現場，並於今（12）日舉辦記者會。

廣告 廣告

在科技產業快速發展的過程中，化學物質、有毒氣體與隱形污染始終伴隨生產鏈，卻常被隱沒在以效率與創新為名的修辭之中。此次展出的《無色無味》以半導體產業工作者受害案例與相關檔案為基礎，聚焦亞洲女性與移工在全球化生產體系中的勞動處境，試圖捕捉影像無法傳遞的化學物質與氣味，描繪那些在高度潔淨的無塵環境中，承受不可察覺風險的身影。

另外，《纖纖玉手》則從工業革命時期的職業傷病切入，對照當今電子產業的勞動情境，並以過往被誤診為「女性精神疾病」的歇斯底里症作為切面；作品在繞絲室與無塵室之間穿梭，豐富的歷史資料融入美國詩人穆瑞爾・洛基瑟（Muriel Rukeyser）與富士康工人許立志的詩作，結合韓國嫘縈工廠與半導體廠的工業事故證詞，以跨文本方式建構出工業災難的歷史軌跡，指出即便在最先進的產業及技術中，矛盾和脆弱仍舊存在。

此外，開幕式暨記者會結束後，「無塵室，繞絲室—李恩喜個展」接續舉辦藝術家創作座談，邀請哈恩內夫肯影像收藏基金會創辦人哈恩．內夫肯（Han Nefkens）、臺灣國際紀錄片影展節目策劃鍾佩樺與藝術家李恩喜進行對談，從影像倫理、勞工敘事以及當代影像在公共討論中的角色等多重角度，展開豐富且具啟發性的交流。

「台北當代藝術館」明（13）日起至明年2月1日推出韓國藝術家李恩喜（Eunhee Lee）個展「無塵室，繞絲室」，揭示工業進步背後，以人為代價的犧牲。（記者劉昕翊攝）

《無色無味》以半導體產業工作者受害案例與相關檔案為基礎，聚焦亞洲女性與移工在全球化生產體系中的勞動處境。（記者劉昕翊攝）

《纖纖玉手》從工業革命時期的職業傷病切入，對照當今電子產業的勞動情境。（記者劉昕翊攝）