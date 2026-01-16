台北當代藝術館25週年 公布年度4檔主題展

記者劉昕翊／臺北報導

迎來25週年，「台北當代藝術館」持續推動當代藝術的多元實踐與公共對話，今（16）日公布新年度計畫，將策劃4檔主題展與1檔街區藝術計畫，並於MoCA Studio實驗展場與MoCA Video影像聚場推出10檔展覽，聚焦藝術團體的集體能量、新世代的數位感知、以記憶為切角的共創實驗、美術館的未來展望，以及社區日常風景的探索。

「台北當代藝術館」表示，新的一年4檔主題展包含首檔大展「凹陷： 我們的團體生活」回顧2000年後臺灣當代藝術團體的生成、消散與其所留下的影響；「Young Folks：世界是一片感知的膜」聚焦新世代藝術家如何運用影像與數位技術，回應個人文化經驗與對生命、宇宙的想像；「記憶的囚徒困境」探討在影像、資料與敘事高度被技術化的當代，人們如何在不確定中選擇保存與遺忘；壓軸主題展「我們將再見的地方」從館內工作者的視角出發，回應美術館舍在整修前夕、組織與節奏同步轉換的關鍵時刻。

為推動開創性與實驗性的當代藝術創作，MoCA Studio提供國內外藝術家創作發表的平台，2月首先展出印尼藝術家娜塔莎．通蒂個展「陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物」，此為娜塔莎2024年榮獲哈恩內夫肯影像收藏基金會與米羅基金會合辦的「LOOP錄像藝術製作獎」後的成果呈現。另為推動影像藝術創作，MoCA Video於當代館廣場電視牆依序展出「24/7 全年無休－錄像游擊隊個展」揭示消費社會中的視覺權力，模糊藝術與廣告之間的界線；「2026關渡國際動畫節X台北當代藝術館－藝術串聯計畫」齊步推動國內外的動畫創作與影像視野等豐富內容。

此外，2026年上半年，當代館將以系列活動歡慶25歲生日，透過保溫瓶、托特包、原子筆等週年創意商品，將跨越時空的記憶化為可被珍藏的具體片段；下半年則以古蹟繪本的出版為軸線，凝結場館與城市的時間層次，逐步收束節奏，於2027年閉館整修前，與觀眾進行一段溫柔而從容的暫別，為這段歷程留下深刻而美好的逗點。

