台北發生隨機傷人案 新北加強耶誕城活動維安

（中央社記者黃旭昇新北20日電）台北市昨天發生隨機傷人事件，新北市長侯友宜今天嚴厲譴責暴力犯罪，並要求全面提升公共活動的維安部署。耶誕城活動今天擠滿人潮，警方加強巡邏絲毫不敢大意。

新北市政府發布新聞表示，市長侯友宜上午前往探視北市隨機傷人事件受傷的新北市民，期盼傷者早日康復。依據衛生福利部今天公布的統計，新北市立土城醫院、板橋亞東醫院、輔大醫院各1名傷患就醫。

醫院告訴中央社記者，輔大醫院的女傷患、亞東醫院的男傷患，經過治療都已經出院返家。

新北耶誕城今天持續舉辦環保跳蚤市場活動，侯友宜下午進駐「新北歡樂耶誕城指揮所」瞭解維安部署情形，他透過新聞稿表示，將與中央緊密合作，強化巡邏密度與防護能量，確保民眾安心參與活動。

侯友宜表示，此次事件暴露的社會安全問題需持續省思與改善，市府針對公共場所與大型活動加強巡查與戒備；同時注意網路或口語流傳的不實訊息或惡意造謠，防止有人藉機引發社會不安。

記者親自觀察，市府市民廣場下午擠滿參加活動的人潮，包括親子攜手觀賞表演，許多人爭相挑選環保二手衣服、自行車等，廣場熱鬧滾滾。會場保全與巡邏員警不斷注意周邊安全。

市府表示，已與交通運輸的台鐵、高鐵、捷運與市警局提高警力密度，強化定點與機動巡邏。一名站崗與巡邏的板橋區海山警分局地區警員，接受中央社記者訪問表示，耶誕城期間本來就會支援廣場維安勤務，至於市府會場內則由市警局保安大隊負責，務必高度警戒確保活動安全。

新北市蘆洲區的捷運出口今天發生1名男子嗆聲「我有槍」，已立即遭警方逮捕。

新北警方說，台北市捷運警察負責的刑案只有軌道安全及影響捷運行駛相關的案件，其他刑案仍會由新北市地區警力進站巡邏、偵辦。警方會維持大型活動會場與交通運輸安全，務必全力讓活動安全落幕。（編輯：李錫璋）1141220