台北白晝之夜 湧50萬人潮

二０二五台北白晝之夜以圓山地區為核心場域。(台北市文化局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市政府文化局二日表示，主辦的《二０二五台北白晝之夜》圓滿落幕。今年白晝之夜邁入第十屆，以「Hi Story」為主題，重新詮釋城市記憶與歷史想像。台北市長蔣萬安一日晚間出席開幕活動時表示，今年活動首度選址於舊兒童樂園及首次開放的圓山坑道，結合多位藝術家打造的聲光創作，呈現獨特又迷人的城市夜景，希望所有市民都能盡情享受藝術帶來的感動與驚喜。

二０二五年白晝之夜以Hi Story為策展主軸，結合History與Hi, Story的雙重語境，回望集體記憶，邀請群眾成為說故事的人，以圓山地區為核心場域，匯聚超過六十組藝術家，從白晝到深夜，讓台北在十二小時中綻放無限創造力，今年度總計湧入達五十萬人次一同向歷史打招呼、與故事同行，在夜色之中開啟屬於台北的文化篇章。

廣告 廣告

文化局指出，今年特別開箱難得一見的戰備管制空間「圓山坑道」，打造沉浸式環境劇場「夢的蟲洞」，帶來影像、肢體、馬戲與聲音的沉浸式演出與環境劇場，帶給民眾超現實的奇特體驗。

文化局長蔡詩萍表示，籌辦期間經歷長時間降雨潮濕，圓山景觀公園也有場地照明及地勢起伏等現實條件，但市府團隊、策展團隊與藝術家仍設法克服困難，持續優化呈現的效果，加上各單位場館的響應，以及法國在台協會的策展交流，才能在一個晚上引爆巨大的藝術光芒。