台北白晝之夜10週年盛大開幕！ 圓山基地啟動，台新聲音劇場、全聯摩天輪光電獸成亮點





邁入第十週年的白晝之夜，今年在圓山基地激發出企業與藝術的巨大能量：

台新委託創作《如如在耳》： 長期關注當代藝術的台新銀行文化藝術基金會，從永續發展議題出發，委託再拒劇團創作《如如在耳》城市聆聽計畫。作品結合實時收音與現場表演，虛構一座接受「非人類聽眾」來信的 podcast 電台，引領觀眾進入城市動物的視角，反思城市噪音與生物多樣性衝擊。這場聲音劇場將在飛躍廣場上演。

全聯獨家贊助《光電獸#45－請支援收音》： 全聯福利中心獨家贊助藝術家姚仲涵的作品，將往日兒童樂園地標摩天輪設計成互動裝置。觀眾只要對著麥克風呼喊，就能啟動底部車廂聲光，聲聲相連點亮整座摩天輪。藝術家巧妙結合全聯《One Two 福利熊》歌曲與門市環境音，將民眾熟悉的購物場景，轉化為富有節奏與視覺衝擊的藝術展演，喚醒市民潛藏的玩心與童年回憶。

場館串聯：舊電台、坑道、電影中心全面開放

本次白晝之夜匯聚眾多場館響應，讓市民能深度體驗圓山的歷史與文化：

國家電影及視聽文化中心： 推出露天電影院，片單包括李安導演《飲食男女》數位修復版、白景瑞導演《台北之晨》等經典片單，並播放當年圓山育樂中心等珍貴歷史影像紀錄。

臺北廣播電臺： 舉辦《開箱電臺》導覽，邀請觀眾實地探訪播音室與錄音間，並同步展出數位媒合平臺的聲音與裝置藝術作品。電臺音樂廳也規劃一系列黑膠、文史與設計講座。

圓山坑道： 雖然採預約制的「夢的蟲洞」環境劇場已秒殺，但主辦單位已宣布深夜時段將開放靜態作品參觀，讓民眾仍有機會一探圓山秘境。

跨界能量爆發：從推理懸疑到極限運動

白晝之夜也擴大與多元品牌的合作：

Red Bull Tetris 台灣決賽舞台： 將打造經典俄羅斯方塊遊戲決賽舞台，並結合塗鴉藝術家 BOUNCE 的街頭創作，注入年輕世代的能量。

推理懸疑： 與品牌《疑案辦》合作策劃圓山文史走讀，帶領市民追溯日治開發的歷史軌跡。

此外，包括臺北市立美術館、台北當代藝術館、臺北表演藝術中心、故宮北院等多所藝文場館將共同響應，延長至夜間閉館或搭配免費展演。白晝之夜邀請民眾在11月1日，走進圓山，穿梭歷史與未來，在藝術中共同書寫屬於臺北的故事。

