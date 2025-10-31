台北白晝之夜11/1-2登場！捷運延長營運至凌晨2時 交管、雨備一次看

台北市「白晝之夜」活動今年將於11/1、2登場。翻攝白晝之夜臉書



台北「白晝之夜」活動迎來10週年，今年將於11月1日下午2時至11月2日凌晨2時於圓山地區及周邊舉行，預計將吸引大批人潮，台北市文化局今（10/31）指出，配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，提醒參加民眾、用路人及周邊居民多加注意，盡量搭乘大眾運輸最便利。

【天候、人流管制與參觀提醒】

文化局表示，雖然近期連日降雨，但白晝之夜活動仍將照常舉行，提醒民眾留意氣候變化並注意安全。本次活動針對不同觀眾的節奏與參觀偏好，規劃出三大觀展區域（舊兒童樂園區、昨日世界區、花博廣場區），觀眾可自由選擇觀展路線順序，亦可依個人興趣分段體驗。

文化局提醒，「昨日世界區」為安全考量，採行人單向動線，由舊兒童樂園入口單一路線上山，花博公園方向多條路線可下山，另為維護安全及觀賞品質，若遇山區人潮過多，將啟動人流管制措施，請市民朋友配合現場工作人員指引。

另外，圓山園區部分場域位於山坡及坑道區域，部分路段需稍作爬坡，且天氣濕氣較重、地面略滑，建議穿著防滑好走的鞋具與保暖衣物前來參與。同時，今年多處作品為戶外體驗，建議民眾準備防蚊液、雨衣、手電筒、行動電源，讓夜間探索更盡興，更重要的，是帶著一顆勇於探索、擁抱驚喜的心。

【雨備與節目調整機制】

文化局指出，若活動當日因天候影響，部分戶外作品或展演節目將依現場狀況進行調整，若遇豪大雨動態作品可能會調整為靜態觀賞或暫停演出，並關閉上山路口，主辦單位將視實際情況啟動雨備機制，並於現場以及官方社群公告最新安排，敬請民眾留意。

【大眾交通運輸懶人包】

（一）捷運：

建議民眾多利用捷運系統前往，搭乘淡水信義線至「圓山站」，由1號或2號出口步行即可抵達花博公園圓山園區活動現場。活動當日淡水信義線圓山站及民權西路站延長營運至11月2日（週日）凌晨2時，開放搭乘至臺北車站，班距約20分鐘。提醒旅客：臺北車站至雙連站間各車站僅供出站，不提供進站乘車及轉乘服務。

（二）公車：

可於「圓山轉運站（玉門）」、「圓山轉運站（捷運圓山站）」、「花博公園」、「臺北市立美術館」等站下車後步行至活動現場。

※公車未延長營運時間，請民眾多加留意回程安排。

（三）臺鐵、高鐵：

旅客可搭乘臺鐵或高鐵至臺北車站後，轉乘捷運淡水信義線至圓山站抵達活動現場。

【交通管制措施】

（一）自行車騎乘管制：

11月1日（週六）00:00至11月2日（週日）08:00

玉門街（敦煌路－庫倫街）西側人行道、自行車道以及基隆河左岸自行車道鄰近花博公園路段單側管制騎乘。

（二）YouBike微笑單車暫停租借：

11月1日（週六）00:00 至 11月2日（週日）08:00

「捷運圓山站（1號出口）」站點暫停租借服務。

（三）路邊停車管制：

11月1日（週六）00:00 至 11月2日（週日）08:00

玉門街（敦煌路－庫倫街）西側1至12號停車格取消，供行人通行使用。

文化局提醒，活動期間建議民眾多加利用捷運、公車等大眾交通工具前往。駕駛人如行經活動周邊，請配合交通指揮。請觀眾隨時關注「臺北白晝之夜」官方網站、Facebook與Instagram，掌握即時活動與安全資訊，並聽從現場工作人員指示，共同維持安全與愉快的觀展體驗。

