台北的夜與日！臺虎信義十歲街頭派對、東京咖啡節限時三天登場

（圖／品牌提供）

週末要去哪裡玩？臺虎信義迎來十週年，以街頭精神打造最純粹的生日派對；另一邊，是《臺北咖》首次攜手《東京咖啡節》，以 41 家精品品牌打造亞洲最有聲音的咖啡盛典。

臺虎信義迎來十週年，將於 12 月 13 日以「Back to Street」主題舉辦生日派對，當天將亮起「快打旋風」機台與 BOXER 拳擊機，邀請所有朋友一起在信義區街頭找到久違的派對速度。

（圖／品牌提供）

派對上的主角之一，是臺虎為十週年打造的限定酒款。果泥系調酒「果泥波動拳」像是把莓果、酸甜層次和派對精神一起打成一發氣旋，一入口就能感受到那股俐落酸度帶出的衝擊感。而「虎溜肯氣泡調酒」則用歐肯威士忌與蜜香紅茶交疊出輕盈卻深邃的味覺線條。

更找來蛋糕藝術品牌 eggtall，由主理人 Furby 把 60 公分高的巨型蛋糕搬上街頭，同時限量推出的「eggtall x 臺虎精釀老虎打火機殼」與當晚限定的漂浮可可奶滋調酒，直接把蛋糕變成酒，大人的生日就該這樣喝！

（圖／品牌提供）

如果說臺虎信義把台北的夜點亮，那《臺北咖 × 東京咖啡節》就是點亮城市白晝的主力軍。這場跨國盛典從 12 月 19 日開始，以三天的規模帶來最完整的亞洲咖啡文化交流。台灣 × 日本 41 家品牌齊聚花博圓山廣場，不只是賣咖啡，而是把各自的城市靈魂搬來台北展示。

《臺北咖 × 東京咖啡節》 12 月19 日 至 12 月 21 日 在花博圓山廣場盛大登場。（圖／品牌提供）

活動主題「城市好咖集合啦！」將來自東京、京都、奈良、沖繩等地的 21 家咖啡名店首次同場現身，從極簡美學、產地精神到創意烘焙，各種風格像藝術展般交織，像是澀谷潮流代表「COFFEE SUPREME」、豪德寺自家烘焙名店「IRON COFFEE」、東京預約制極致咖啡體驗「Lonich,」、熊本町屋改造人氣店「Gluck Coffee Spot」；台灣 20 家品牌也不遜色，集結北中南的職人實力，從精品單品到創意調飲，展現屬於台灣的味道與個性，包含台北專業與人氣兼具的名店「VWI by CHADWANG」、「GABEE.」、台中「Coffee Stopover」、「Phase Coffee Roasters」、新竹「井井咖啡」等。

更重要的是，這不是一場「喝咖啡」的市集，而是一場浸入式文化派對：東京專業爵士樂團 Acoustic duo sounds 主唱 Kosuke 和貝斯手 Akiyoshi Kamino 用溫暖的聲線把整個場域包覆，「咖啡狂歡」時段由台灣 DJ 輪番上場，以咖啡取代酒精，把「清醒也能開趴」變成城市新潮流。

周邊商品也完全不輸時尚品牌：五色聯名淺嚐杯、東京迷你馬克杯、帆布袋、徽章、T-shirt 等讓人忍不住帶回家收藏，彷彿把咖啡節的氣味封存為今年冬天的回憶。

（圖／品牌提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

