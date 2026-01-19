台北的我門 老照片回望

北市圖老照片徵選。圖為民國四十年代台北東門。（民眾提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市立圖書館自民國九十六年起持續辦理「台北市老照片」徵選活動，蒐集台北歷史影像。北市圖以故事方式介紹老台北的生活樣貌，至今已收藏超過四千七百件作品，透過老照片回顧台北城的東南西北城門，說明其演變歷程。

清末的台北城內範圍約在現今中正區博愛特區，設有四座城門，除了防禦，還負責人潮與貨物的進出。隨著商業活動增加，西門因與其他路線重疊而衍生衝突，清廷增設小南門以分流人群。

日據初期，總督府推動市區改正計畫，逐步拆除城牆，西門成為首座消失的城門，引發反對聲浪。一九三五年，四座城門被指定為史蹟得以保存。一九六０年代，市府以整頓市容為由進行城門改建，東、南門及小南門改建為北方風格建築；北門則因學者反對而得以保留，成為現存城門中唯一保持清代原貌者。

回顧台北城門的歷史，並非單一保存，而是一系列選擇的過程。北市圖透過老照片回望台北府城東、南、西、北城門，從現存建築到已消失城門之歷史記錄，說明台北城門的演變脈絡。台北的我「門」其實也是關於「我們」，在城門的消逝與保存背後映照出城市在不同年代的取捨。